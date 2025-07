◆「King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜」配信決定

【モデルプレス=2025/07/11】King & Princeが出演するスペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』が、Disney+(ディズニープラス)にて8⽉1⽇より世界同時独占配信決定。あわせて、予告編が解禁された。2028年にスクリーンデビュー100周年を迎える永遠のエンターテイナー・ミッキーマウス。これに先駆けてワクワクに満ちた新たな挑戦がここ⽇本から始まる。ミッキーのベストフレンドであるKing & Princeとミッキー&フレンズが共演するミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」がデジタル配信中、8⽉6⽇にはCDリリースされることが決定しており、今後もビッグプロジェクトの展開が控えている。

◆ミッキー、キンプリのライブにサプライズ登場

この度、ミッキー&フレンズとKing & Princeの夢のコラボレーションの軌跡を収めたスペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』の配信が決定し、予告編も解禁。スペシャル番組には、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のミュージックビデオ制作の裏側に密着したメイキングをディズニープラス独占で収録。ディズニーとKing & Princeとの夢のコラボレーションスタートの瞬間から、ミュージックビデオの撮影⾵景、ダンスリハーサルの様⼦やミッキーへの思い、ミュージックビデオの魅⼒についてKing & Princeが語り尽くすインタビューなど、完成までの軌跡を詰め込んだ本作でしか⾒られない映像が収められている。さらにKing & Princeもアイデア出しから制作に参加し、随所にミッキーやミッキー作品への熱い思いやオマージュを盛り込んだフルバージョンのミュージックビデオも本番組で初解禁される。今回解禁となった『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』の予告編では、ミッキーとKing & Princeの普段あまり⾒ることのできない素顔が映し出されるなど、ワクワクが詰め込まれている。「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のミュージックビデオ撮影時にミッキー&フレンズとKing & Princeが楽しく交流したりお喋りしたりする様⼦、そして撮影裏の未公開シーンなどの⼀端を垣間⾒ることができる。約27分の番組の中には「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のフルバージョン(※8⽉6⽇にリリースされる初回盤Aにも収録)をはじめとして、ここだけでしか⾒られないベストフレンドたちの絆を感じられるシーンが収められている。King & Princeとミッキーの共通点、“お互いを尊重しながらも⾃分らしくいること”をテーマに⽣み出された楽曲が形作られていくワクワクが詰まった過程も見どころだ。世界同時独占配信決定の情報は、7月10日実施の「King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in DOME」の東京ドーム公演内でKing & Princeの2人から発表された。ミッキーが東京ドームで行われる日本人アーティストのコンサートに出演するのは世界初。同ステージでは、サプライズで駆け付けたミッキーとKing & Princeのベストフレンド3人で「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のスペシャル生パフォーマンスが行われた。ミッキーがサプライズで登場すると会場から大きな割れんばかりの歓声が沸き起こり、King & Princeと目を合わせながらベストフレンドらしく見事に息の合った姿を披露。そして、3人から「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のサビの振り付けを会場に集まったファンにレクチャーする一幕もあり、笑顔と大きな拍手に包まれたスペシャルな夢のステージとなった。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】