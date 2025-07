King&Princeが10日、2人体制初のドームツアー「King & Prince LIVE TOUR 24−25 〜Re:ERA〜 in DOME」東京ドーム初日公演を行った。グループ単独で同所のステージに立つのは、5人体制で行った22年4月18日の公演以来1179日ぶり。「シンデレラガール」「HEART」などメドレー含め36曲を歌唱し、今のキンプリの姿を5万5000人の目に焼き付けた。3都市8公演のドームツアーは38万人を動員予定。

広大な会場の中央に姿を現した2人に、5万5000人のティアラ(ファンの呼称)の大歓声が降り注いだ。盒恭た諭26)は「東京ドームに帰ってくるのはうれしい気持ちがありますね」、永瀬廉(26)も「歓声とかもイヤモニ着けてても届くくらい」。目標の1つと掲げ、戻ってきた2人のためだけのドームのステージ。黄色と白。2色に輝く景色をいとおしそうに見つめた。

ゆるさもあり、かっこよさもあり、多彩な世界観に引き込んだ。ライブ前半戦は最新アルバムの世界観を前面に。後半はファンが求めるアイドルらしさを追及した2部構成。気球に乗って高さ28メートルまで上がり、2、3階席のファンへ会いに行く“王子様”らしさも健在。「大きく見せるというよりも等身大に」(盒供法グループを取り巻く環境は変わっても、キンプリは変わらない。

23年5月に2人体制になって3年目。昨年には株式会社「King&Prince」を設立。目線を合わせ、2人で手を取り合ってここまで歩んできた。ライブ前の囲み取材では、互いの新たな一面について永瀬は「海人がMCでよくしゃべるようになった。こんな普通に話せるんだっていうのはすごい思います。5人だといろんなキャラクターの子たちがいて、海人もその中で濃いめだったので」と明かした。盒兇榔弊イ麓身とは対照的という。「性格だったり、得意とすることが自分と真反対。2人合わさったら、ウイークポイントがないのが今のキンプリの良いところ」と語り、永瀬は「要は凸と凹」と目を合わせて笑った。欠かせない相棒と、この先も2人らしく景色を描いていく。【望月千草】

○…ミッキーたちとのコラボの軌跡を収めたスペシャル番組「King&Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜」がディズニープラスで8月1日から世界同時独占配スタートする。ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング制作の裏側や、フル尺のMVも解禁される。ミッキーと“ベストフレンド”の2人が挑戦してみたいこととして、永瀬は「実家に連れて行きたい。母親の手料理を食べて頂いて、たたみの部屋で川の字で寝たり」とおもてなしを希望。高所が苦手な盒兇蓮屮丱鵐献献磧璽廚スカイダイビングをやりたい。ミッキーといれば克服できるんじゃないかな」と思い描いた。

○…日本人アーティストとして初めて制作したミッキーマウスのオフィシャルテーマソング「What We Got〜奇跡はきみと〜」も披露。メロディーが流れ出すと、2人とベストフレンドのミッキーマウスがステージ中央から登場。ミッキーが日本人アーティストのコンサートに出演する世界初が実現。ミッキーはマイクを持ち「招待してくれてありがとう! みんな楽しんでる?」とあおって夢のような時間をプレゼント。盒兇蓮嵋睨,澆燭い併間でした」永瀬は「ライブで一緒に踊る夢がかないました」と感激した。

◆King&Prince 15年に「Mr.King vs Mr.Prince」として結成。その後、平野紫耀、永瀬廉、盒恭た佑痢Mr.KING」と岸優太、神宮寺勇太、岩橋玄樹の「Prince」としてそれぞれ活動。18年5月23日に6人で「シンデレラガール」でCDデビューし、同年にNHK紅白歌合戦に初出場。21年3月に岩橋、23年5月に平野、岸、神宮寺が脱退し、現在は2人組。