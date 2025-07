King&Princeが10日、2人体制初のドームツアー「King & Prince LIVE TOUR 24−25 〜Re:ERA〜 in DOME」東京ドーム初日公演を行った。グループ単独で同所で公演を行うのは約3年ぶり。ライブ前には報道陣の囲み取材に応じた。以下は、永瀬廉と盒恭た佑琉賁箘貪。

−2人体制初の東京ドーム公演、心境は

永瀬 めちゃめちゃ気持ちが高まっています。さっき海人としゃべっていて、「ぶちかまそう」みたいなことを言いたかったんでしょうけど「ぶちかま散弾銃だな」と意味の分からないことを言われて早速疲れています(笑い)今日から始まる3日間、全力でやり切りたいです。

盒供.侫.鵑里澆鵑覆呂發舛蹐鵑任垢韻鼻∋纏で一緒に頑張ってやって来てくれた皆さんにも「ここまで大きくなったんだな」と思っていただきたいと同時に、これからも大きくなっていくんだなと思ってもらえるようなステージを作っていけたら。ワクワクしています。

−演出のこだわりは

盒供〆拮瑤泙撚寝鵑眤任噌腓錣擦靴討い燭鵑任垢韻鼻∈2鷦分が醍醐味(だいごみ)だなと思っているのは、アルバム(「Re:ERA」)の世界観とファンのみんなが求めてくれているアイドル像の共存。2部構成にして、前半はアルバムの世界観、宇宙に2人が行くというストーリーを詰め込んで、世界観にどっぷりつかっていただいた後は、みんなと近い距離でふれあえるKing&Princeらしい距離感で楽しめるようなアイドルソングを詰め込んだ演出になっています。1回のライブで2本見たぐらいの満足感は届けられるんじゃないかなと思っています。

−ミッキーマウスのベストフレンドになった反響

永瀬 あんまり普段連絡取らない人、すごい昔の友達から連絡が来ました。小学生の時の、北海道に住んでいた頃の同級生だったりから連絡来るくらいすごいことに参加させてもらっているんだなって。

盒供.潺奪ーのパワーだね。

−ディズニープラスで8月1日からスペシャル番組「King&Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜」が配信される

永瀬 世界同時配信でドキュメンタリーや、そこだけでしか見れないものが配信されたりとか、「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のMVのフルも早く見られたりします。

−ベストフレンドのミッキーと成し遂げたいこと

永瀬 正直、実家連れて行きたい。母親手料理を食べて頂いて、たたみの部屋で一緒に川の字で寝たり、背中流したりして。実家で精いっぱいもてなしたいですね。

盒供,垢討。俺も廉の実家行ったことなのに(笑い)ミッキーに先に行かれるのはちょっと悔しい気持ちはあるけど(笑い)

盒供)佑漏笋塙盻蠅苦手なんです。バンジージャンプとかスカイダイビングを一緒にやりたくい。ミッキーといれば何でもできるんじゃないかな?という気持ちがあります。ミッキーはこわいことがないと思うので余裕だと思います。

永瀬 ミッキーは怖がっていたとしても優しいから、「海人がそういうなら」っていって付き合ってくれそう。