±ÊÀ¥Î÷¡¢¥»¥ë¥ÕÁ°È±¥«¥Ã¥È¤Ç´ñÀ×µ¯¤³¤¹¡Öºî¶ÈÍÑ¤Î¥Ï¥µ¥ß¤Ç¡£¼ºÇÔ¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¿°ìÌä°ìÅú£³
King¡õPrince¤¬10Æü¡¢2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖKing¡¡¡õ¡¡Prince LIVE TOUR 24¡Ý25¡¡¡ÁRe:ERA¡Á¡¡in DOME¡×Åìµþ¥É¡¼¥à½éÆü¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ã±ÆÈ¤ÇÆ±½ê¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÌó3Ç¯¤Ö¤ê¡£¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¡¢±ÊÀ¥Î÷¤Èüâ¶¶³¤¿Í¤Î°ìÌä°ìÅú¡£
¡Ý5¿Í¤«¤é2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÈ¯¸«¤Ï
±ÊÀ¥¡¡³¤¿Í¤¬MC¤Ç¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñÏÃ¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤ë»Ò¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¤³¤ó¤ÊÉáÄÌ¤ËÏÃ¤»¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢MC¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£5¿Í¤À¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£³¤¿Í¤â¤½¤ÎÃæ¤ÇÇ»¤¤¤á¤ÎÏ¢Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£
üâ¶¶¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÊÑ²½µåÃ´Åö¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÚ¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ë¡£
±ÊÀ¥¡¡Ä«¤´ÈÓ²¿¿©¤Ù¤¿¡©Ç¼Æ¦¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤è¤Í¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÉáÄÌ¤Î²ñÏÃ¡£
üâ¶¶¡¡¤½¤ó¤ÊÂè°ì¾Ï¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃº£¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¤¦¤½¤Ç¤·¤ç¡©¤Ç¤â¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¤¤¤¯¤È²½³ØÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£³Ú²°¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÏÃ¤â¤Ç¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤ÎÈ¯¸«¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê±ÊÀ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ë²þ¤á¤ÆÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÌÌ¤¬¼«Ê¬¤È¿¿È¿ÂÐ¤À¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏÏ¢¤¬Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î÷¤¬¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ë»þ¤Ï¼«Ê¬¤¬Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ã¤¦¡£King¡õPrince¤¬¥×¥é¥Þ¥¤¥¼¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
±ÊÀ¥¡¡¤É¤Ã¤Á¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤ó¡©¡Ê¾Ð¤¤¡Ë
üâ¶¶¡¡³Î¤«¤Ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë´ð½à´Ö°ã¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¼«¿®¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»þ¤Ç¤â¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤ëÎ÷¤¬¤¤¤ë¤«¤éKing¡õPrince¤È¤·¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤¤¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ì¤ë¤Ê¤È¡£
±ÊÀ¥¡¡Í×¤Ï¥Ç¥³¤È¥Ü¥³¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
üâ¶¶¡¡2¿Í¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤Î¥¥ó¥×¥ê¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¡ÖWhat We Got¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤Ë¤«¤±¤ÆºÇ¶á¤Î´ñÀ×¤Ï¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß
±ÊÀ¥¡¡ºÇ¶á¼«Ê¬¤ÇÁ°È±¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¾å¼ê¤ËÀÚ¤ì¤ë¡£¥¬¥à¥Æ¡¼¥×¤È¤«¤òÀÚ¤ë¤´¤Ä¤á¤Îºî¶ÈÍÑ¤Î¥Ï¥µ¥ß¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÀÚ¤ë¤È¤½¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¼ºÇÔ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¡£¼ª¤ÎÀè¤Ã¤Ý¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î¾å¤¬¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤½¤³¤éÊÕ¤¬ËÍ¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×¡£
üâ¶¶¡¡ËèÆü¤¬´ñÀ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿´ñÀ×¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤è¤Ç¸À¤¦¤È¡¢º£Æü¤Ç¤¹¤Í¡£¥É¡¼¥à¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÌÜ¤¬¤±¤Æ2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÎ÷¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Îº£Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤è¡£