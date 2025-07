ミッキー&フレンズとKing & Princeの夢のコラボレーションの軌跡を収めたスペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』が、ディズニープラスにて8月1日より世界同時独占配信されることが決定。予告編も解禁となった。スペシャル番組には、ミッキーマウスの新オフィシャルテーマソング「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のミュージックビデオ(MV)制作の裏側に密着したメイキングを独占で収録。ディズニーと2人との夢のコラボレーションスタートの瞬間から、MVの撮影風景、ダンスリハーサルの様子やミッキーへの思い、MVの魅力についてKing & Princeが語り尽くすインタビューなど、完成までの軌跡を詰め込んだ本作でしかみられない映像が収められている。

さらに、King & Princeもアイデア出しから制作に参加し、随所にミッキーやミッキー作品への熱い思いやオマージュを盛り込んだフルバージョンのMVも本番組で初解禁する。予告編では、ミッキーとKing & Princeの普段あまり見ることのできない素顔が映し出されるなど、ワクワクが詰め込まれている。「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のMV撮影時にミッキー&フレンズとKing & Princeが楽しく交流したりおしゃべりしたりする様子、そして撮影裏の未公開シーンなどが収められている。約27分の番組の中には、ついに完成した「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のフルバージョン(※8月6日にリリースされる初回盤Aにも収録)をはじめとしてベストフレンドたちの絆を感じられるシーンが収められている。King & Princeとミッキーの共通点、“お互いを尊重しながらも自分らしくいること”をテーマに生み出された楽曲が形作られていくワクワクが詰まった過程に注目だ。