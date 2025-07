King & Prince(永瀬廉、高橋海人※高=はしごだか)が10日、東京ドームで『King & Prince LIVE TOUR 24-25〜Re:ERA〜in DOME』初日公演を開催した。2023年に2人体制となり初めての東京ドーム公演に5万5000人のTiara(ファンの愛称)が集結。中盤にはミッキーマウスがサプライズで登場し、この日一番の大歓声が巻き起こった。ミッキーが日本人アーティストのコンサートに出演するのは世界で初めてのこととなる。

King & Princeが歌うミッキーの新オフィシャルテーマソング「What We Got〜奇跡はきみと〜」(配信中)は、5月10日のみずほPayPayドーム福岡公演のMC中、ミッキーからの“電話”で制作・リリースが発表されたが、東京ドームではパフォーマンスの終盤、ついにキンプリと“ベストフレンド”であるミッキーがステージ上に現れた。ミッキーは2人とハイタッチすると花道へと駆け出し、仲良くダンスして大歓声を浴びた。奇跡のような時間に永瀬は「イエーイ!最高!すごかったね、歓声」と感動し、高橋も「やっぱり、ミッキーすごいわ。魔法みたいな時間でした」と興奮しきり。改めて“僕らのベストフレンド”として紹介されたミッキーは「みんなこんにちは!会えてうれしいよ!」とごあいさつ。「こちらこそ、きょうは招待してくれてありがとう。みんな楽しんでる!?」と会場に呼びかけた。その後、再びキンプリがミッキーとともに楽曲の振り付けをレクチャーし、音楽と合わせて再びみんなでダンス。永瀬は「ライブで一緒に踊る夢がかないました」と夢見心地。高橋も「しかもTiaraのみんなも一緒に踊れてうれしいよ」と喜んだ。ミッキーは「すてきな時間をありがとう!本当に楽しかったよ!廉、海人!またね〜!」と観客に向かって投げキスのファンサービスもしっかりキメた。ミッキーが去ったステージで永瀬は「夢じゃないんですよ」と余韻に浸った。また同曲制作の裏側やMVフルバージョンを収めたスペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』が、ディズニープラスにて8月1日より世界同時独占配信されることも発表された。6枚目のアルバム『Re:ERA』を引っさげたアリーナツアーの追加公演として開催された今ドームツアー。アルバムの楽曲に加え、人気シングル曲など含む全32曲(メドレー1曲換算)を2時間半で披露。2人を中心に全体演出から映像・衣装・セットリストなど、細部までこだわり作り上げた。開演前に行われた囲み取材では高橋が「アルバムの世界観と、ファンのみなさんの思ってるアイドル像を共存させたい」と話した通り、前半は“宇宙”を感じるアルバムの世界観をほうふつとさせる壮大でクールなナンバーが続き、後半では「シンデレラガール」など人気のシングル曲を連発。また、中盤に登場する惑星をモチーフにしたフロートは高さ12メートルまで、アンコールでの特大気球では高さ28メートルまで上昇。2階、3階のTiaraにも会いに行く演出で、広い会場をフルに使用してファンを喜ばせた。東京ドーム3日間で16万5000人、ドームツアー全体では3都市8公演、総動員数は38万人を予定している。