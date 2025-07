King & Prince(永瀬廉、高橋海人※高=はしごだか)が10日、東京ドームで開催された『King & Prince LIVE TOUR 24-25〜Re:ERA〜in DOME』公演前の囲み取材に参加した。2人体制となり初めての同所での公演に5万5000人のTiara(ファンの愛称)が集結。3日間で16万5000人、3都市8公演での総動員数は38万人を予定している。グループとして初めてのコンセプトアルバム『Re:ERA』を引っ提げたアリーナツアーの追加公演として、メンバーを中心に全体演出から映像・衣装・セットリスト等、細部までこだわり創り上げた。

この日はミッキー&フレンズとKing & Princeの夢のコラボレーションの軌跡を収めたスペシャル番組『King & Prince: What We Got 〜奇跡はきみと〜』が、ディズニープラスにて8月1日より世界同時独占配信されることも発表。永瀬は「すごいことに参加させてもらってる。親も周りの友達も『すごいね、MVフルをこそっとみせてや』って言われるくらい、みんな気になっている」と周囲でも注目度が高いプロジェクトであることを明かし「そこだけしか見れないものだったりMVフルも見られたりする」と紹介した。さらに、ミッキーとKing & Princeがチャレンジしたいことを聞かれたると高橋は「前、実家呼びたいって言ってたよね」とし、永瀬は「実家に連れて行って母親の手料理を食べてもらって。畳の部屋で川の字で寝たい。ちょっと背中流したりして」と“ベストフレンド”らしい提案。「一緒にお風呂も入るの?いいな」とうらやましげな高橋に永瀬は「実家でもてなしたいですね」と笑顔。高橋は「すてき。いいですね。俺も廉の実家に行ったことないのに…ミッキーに先に行かれるのは悔しい気持ちもある」とちょっぴりやきもちをやいていた。そんな高橋は「個人的なことなんですけど僕は割と高所が苦手。だからバンジージャンプとかスカイダイビングをミッキーとやりたい。ミッキーといれば克服できるんじゃないか。ミッキーと一緒ならなんでもできる」「ミッキーなら余裕だなと思います。怖いことないと思う」と希望。永瀬は「怖がってたとしても、海人がそういうならって付き合ってくれそう」と2人で想像をふくらませていた。