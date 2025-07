THE ORAL CIGARETTESの最新曲「OVERNIGHT」が、7月11日に配信リリースされた。 本楽曲は、7月より放送開始のTVアニメ『桃源暗鬼』のOP主題歌に起用されている。本日21時には、音楽ラジオ配信アプリ「Stationhead」でのリリース記念オンラインリスニングパーティーの開催、さらに22時にはTHE ORAL CIGARETTES オフィシャルYouTubeチャンネルにて「OVERNIGHT」のMVがプレミア公開される。 Stationheadは、Apple MusicまたはSpotify Premiumユーザーが同時に楽曲を再生しながら、番組を通じて交流できる音楽配信アプリ。今回の番組では、メンバーによるボイスコメントも流れ、楽曲のこだわりやMV撮影の裏話を知ることができる。 「OVERNIGHT」配信日:2025年7月11日(金)配信サイトはこちら:https://oral.lnk.to/OVERNIGHTPR 「OVERNIGHT」配信リリース記念!Stationheadリスニングパーティー2025年7月11日(金) 21:00〜※メンバーからのボイスコメントがございます。リアルタイム出演はございません。※ご参加には Stationhead アプリのダウンロード、及び【 Apple Music 】または【 Spotify Premium 】の登録が必要です。 ■参加方法Apple Music 有料会員 もしくは Spotify Premiumへ登録(既に登録済みの方は△悄泡┰蕕瓩禿佻燭垢詈は初回1ヶ月無料StationheadのアプリをApp Store/Google Playにてダウンロードし、アカウントを作成Stationhead内『oralofficial』のアカウントをフォローこちらのIDで検索:oralofficial <ALL MY LIFE TOUR 2025>9月17日(水)【大阪】Zepp Osaka Bayside w/coldrain *SOLDOUT9月19日(金)【広島】BLUE LIVE広島 w/SPARK!!SOUND!!SHOW!! *SOLDOUT10月2日(木)【宮城】SENDAI GIGS w/go!go!vanillas *SOLDOUT10月6日(月)【東京】Zepp Haneda w/SCANDAL *SOLDOUT10月8日(水)【福岡】Zepp Fukuoka w/The BONEZ10月14日(火)【北海道】Zepp Sapporo w/HEY-SMITH11月18日(火)【愛知】COMTEC PORTBASE w/SiM *SOLDOUT ・福岡公演プレオーダー受付中受付期間:7月13日(日)23:59まで受付URL:https://eplus.jp/toc-fukuoka/ ・北海道公演プレオーダー受付中受付期間:7月16日(水)23:59まで受付URL:https://eplus.jp/toc-amlt-hk/ 関連リンク◆THE ORAL […]

The post THE ORAL CIGARETTES、TVアニメ『桃源暗鬼』OP主題歌「OVERNIGHT」配信スタート。今夜MVプレミア公開&リスニングパーティー実施 first appeared on BARKS.