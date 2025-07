新フォルダブルスマホ「Galaxy Z Fold7」と「Galaxy Z Flip7」の日本における発売日や価格などをまとめて紹介!

Samsung Electronics(以下、Samsung)は9日(現地時間)、アメリカ・ニューヨーク ブルックリンおよびオンラインにて新製品発表会「Galaxy Unpacked July 2025: The Ultra Experience Is Ready To Unfold」を開催し、新しいフォルダブルスマートフォン(スマホ)「Galaxy Z Fold7」および「Galaxy Z Flip7」、スマートウォッチ「Galaxy Watch8」および「Galaxy Watch8 Classic」、「Galaxy Watch Ultra (2025)」などを発表しました。

<サムスン電子ジャパン(メーカー版)>

機種 型番 ストレージ カラー 価格 Galaxy Z Fold7 SM-F966Q 256GB シルバー シャドウ、ブルー シャドウ、ジェット ブラック、ミント※ 265,750円 512GB シルバー シャドウ、ブルー シャドウ、ジェット ブラック、ミント※ 283,750円 1TB ブルー シャドウ、ジェット ブラック 329,320円 Galaxy Z Flip7 SM-F766Q 256GB ブルー シャドウ、ジェット ブラック、コーラル レッド、ミント 164,800円 512GB ブルー シャドウ、ジェット ブラック、コーラル レッド、ミント※ 182,900円

合わせてSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンは9日、日本市場にてGalaxy Z Fold7およびGalaxy Z Flip7、Galaxy Watch8、Galaxy Watch8 Classic、Galaxy Watch Ultra (2025)のオープン市場向けメーカー版を2025年8月1日(金)以降に順次発売することをお知らせしています。さらにこれを受け、NTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンクは10日、Galaxy Z Fold7やGalaxy Z Flip7、Galaxy Watch8、Galaxy Watch8 Classic、Galaxy Watch Ultra (2025)を取り扱うこをと案内しています。本記事ではすでに紹介しているメーカー版の価格を含め、NTTドコモやKDDIおよび沖縄セルラー電話、ソフトバンクにおける価格を発売日や予約開始日とともに紹介したいと思います。なお、これら新製品の実機を実際に手に取って体験できる展示を「Galaxy Harajuku」や「Galaxy Studio Osaka」にて7月10日(木)より実施するほか、期間限定の特設イベント「Galaxy Pop-up Studio Yodobashi Akiba」が7月10日(木)から7月16日(水)まで実施され、さらに体験スペース「Galaxy Studio Yodobashi Akiba」および「Galaxy Studio Yodobashi Umeda」が7月17日(木)よりオープンするということです。・「Samsung Galaxy Z Fold7」(SIMフリーモデル) 2025年7月17日(木)予約開始・8月1日(金)発売 - Samsung Newsroom 日本・「Samsung Galaxy Z Flip7」(SIMフリーモデル) 2025年7月17日(木)予約開始・8月1日(金)発売 - Samsung Newsroom 日本・「Samsung Galaxy Watch8|Watch8 Classic」(Bluetooth) 「Samsung Galaxy Watch Ultra (2025)」(LTE) 2025年7月17日(木)予約開始・8月上旬以降発売 - Samsung Newsroom 日本・<Amazon、量販店>「Samsung Galaxy Z Fold7」(SIMフリーモデル) 2025年7月17日(木)予約開始・8月1日(金)発売 - Samsung Newsroom 日本・<Amazon、量販店>「Samsung Galaxy Z Flip7」(SIMフリーモデル) 2025年7月17日(木)予約開始・8月1日(金)発売 - Samsung Newsroom 日本・<Amazon、量販店>「Samsung Galaxy Watch8|Watch8 Classic」(Bluetooth) 「Samsung Galaxy Watch Ultra (2025)」(LTE) 2025年7月17日(木)予約開始・8月上旬以降発売 - Samsung Newsroom 日本・Samsung Galaxy Z Fold7|超薄型の折りたたみスマホ|Samsung Japan 公式・Samsung Galaxy Z Flip7|ポケットに最適なGalaxy AIスマートフォン|Samsung Japan 公式取り扱われるモデルは内蔵ストレージの違いによって複数あり、Galaxy Z Fold7 SM-F966Qは256GBおよび512GB、1TB、Galaxy Z Flip7 SM-F766Qは256GBおよび512GBで、本体色はどちらのモデルもブルー シャドウおよびジェット ブラック、コーラル レッドに加え、Samsung オンラインショップ限定カラーとしてミントの合計4色展開となるとのこと。なお、日本向け製品はメーカー版を含めてすべてのモデルがおサイフケータイ(FeliCa)に対応しています。またSamsungの日本法人であるサムスン電子ジャパンが「発売記念 予約キャンペーン」を実施し、対象期間に日本向けGalaxy Z Flip7を予約して購入し、購入した製品にプリインストールされている「Samsung Member」アプリから応募するともれなくモバイルバッテリーがプレゼントされます。さらにSamsung オンラインショップ限定で2025年7月31日(木)まで「同時購入割引キャンペーン」が実施され、Galaxy Z Flip7と対象商品を同時に購入すると最大50%OFFとなり、対象製品と割引率はGalaxy Z Flip7の純正アクセサリーが50%OFF、Galaxy Buds3と「Galaxy Bugs3 Pro」が15%OFF、Galaxy Watch8シリーズやGalaxy Watch Ultra (2025)、タブレット「Galaxy Tab S10 Ultra」および「Galaxy Tab S10+」が10%OFFとなります。※ Samsung オンラインショップ限定

<NTTドコモ(docomo版)>

機種 型番 ストレージ カラー 価格 Galaxy Z Fold7 SC-56F 256GB ブルー シャドウ、ジェット ブラック※ 未定 512GB ブルー シャドウ※、ジェット ブラック※ 未定 1TB ジェット ブラック※ 未定 Galaxy Z Flip7 SC-55F 256GB ブルー シャドウ、ジェット ブラック、コーラル レッド※ 未定 512GB ブルー シャドウ※、ジェット ブラック※、コーラル レッド※ 未定

<KDDIおよび沖縄セルラー電話(au版)>

機種 型番 ストレージ カラー 価格 Galaxy Z Fold7 SCG34 256GB ブルー シャドウ、シルバー シャドウ、ジェット ブラック※ 276,800円

(7,612円+7,604円/月×22回+101,900円) 512GB ジェット ブラック※ 294,800円

(8,170円+8,165円/月×22回+107,000円) 1TB ジェット ブラック※ 339,900円

(9,568円+9,556円/月×22回+120,100円) Galaxy Z Flip7 SCG35 256GB ブルー シャドウ、コーラル レッド、ジェット ブラック※ 165,000円

(4,794円+4,773円/月×22回+55,200円) 512GB ジェット ブラック※ 187,900円

(5,440円+5,430円/月×22回+63,000円)

<ソフトバンク(SoftBank版)>

機種 型番 ストレージ カラー 価格 実質負担額 Galaxy Z Fold7 SM-F966Z 256GB ブルー シャドウ 266,400円 新規・MNP:77,580円

機種変更:96,300円 Galaxy Z Flip7 SM-F766Z 256GB ブルー シャドウ、ジェット ブラック 164,880円 新規・MNP:37,440円

機種変更:67,680円

ドコモオンラインショップ」などで、取り扱われるモデルはGalaxy Z Fold7 SC-56Fが256GBおよび512GB、1TB、Galaxy Z Flip7 SC-55Fが256GBおよび512GBとなります。・<ドコモ>「Samsung Galaxy Z Fold7」 2025年7月17日(木)予約開始・8月上旬発売 - Samsung Newsroom 日本・<ドコモ>「Samsung Galaxy Z Flip7」 2025年7月17日(木)予約開始・8月上旬発売 - Samsung Newsroom 日本・<ドコモ>「Samsung Galaxy Watch8|Watch8 Classic」(LTE) 「Samsung Galaxy Watch Ultra (2025)」(LTE) 2025年7月17日(木)予約開始・ 8月上旬以降発売 - Samsung Newsroom 日本・ドコモ、「Samsung Galaxy Z Flip7 SC-55F」「Samsung Galaxy Z Fold7 SC-56F」を発売 | お知らせ | NTTドコモ・ドコモ、「Samsung Galaxy Watch8」「Samsung Galaxy Watch8 Classic」を発売 | お知らせ | NTTドコモ新しいSamsung Galaxyスマートフォンと新しいSamsung Galaxy Watchのご予約・ご購入手続きについて | 販売情報 | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ・Samsung Galaxy Z Fold7 SC-56F | Android スマートフォン | 製品 | NTTドコモ・Samsung Galaxy Z Flip7 SC-55F | Android スマートフォン | 製品 | NTTドコモ・Samsung Galaxy Watch8 | スマートウォッチ | 製品 | NTTドコモ・Samsung Galaxy Watch8 Classic | スマートウォッチ | 製品 | NTTドコモ・Samsung Galaxy Watch Ultra(2025) | スマートウォッチ | 製品 | NTTドコモまた本体色はGalaxy Z Fold7 SC-56Fの256GBと512GBがブルー シャドウおよびジェット ブラック、1TBがジェット ブラック、Galaxy Z Flip7 SC-55Fの256GBと512GBがブルー シャドウおよびジェット ブラック、コーラル レッドで、このうちのGalaxy Z Fold7 SC-56Fの256GB(ブルー シャドウ)とGalaxy Z Flip7 SC-55Fの256GB(ブルー シャドウ、ジェット ブラック)のみが店頭でも販売され、それ以外はドコモオンラインショップ限定での販売となります。※ ドコモオンラインショップ限定au Online Shop」などで、取り扱われるモデルはGalaxy Z Fold7 SCG34が256GBおよび512GB、1TB、Galaxy Z Flip7 SCG35が256GBおよび512GBとなります。・<au>「Samsung Galaxy Z Fold7」 2025年7月17日(木)予約開始・8月1日(金)発売 - Samsung Newsroom 日本・<au> 「Samsung Galaxy Z Flip7」 2025年7月17日(木)予約開始・8月1日(金)発売 - Samsung Newsroom 日本・<au>「Samsung Galaxy Watch8|Watch8 Classic」(LTE)「Samsung Galaxy Watch Ultra (2025)」(LTE)2025年7月17日(木)予約開始・8月上旬以降発売 - Samsung Newsroom 日本・「Samsung Galaxy Z Flip7」「Samsung Galaxy Z Fold7」をauから8月1日に発売 | KDDI News Room・Samsung Galaxy Z Fold7 | スマートフォン(Android スマホ)| au・Samsung Galaxy Z Flip7 | スマートフォン(Android スマホ)| au・Samsung Galaxy Watch8 | au +1 collection | au・Samsung Galaxy Watch8 Classic | au +1 collection | au・Samsung Galaxy Watch Ultra(2025) | au +1 collection | auまた本体色はGalaxy Z Fold7 SCG34の256GBがブルー シャドウおよびシルバー シャドウ、ジェット ブラック、512GBおよび1TBがジェット ブラック、1TBがジェット ブラック、Galaxy Z Flip7 SCG34の256GBがブルー シャドウおよびジェット ブラック、コーラル レッド、512GBがジェット ブラックで、このうちのGalaxy Z Fold7 SCG34のジェット ブラック(256GB、512GB、1TB)とGalaxy Z Flip7 SCG35のジェット ブラック(256GB、512GB)はau Online Shop限定での販売となります。※ au Online Shop限定ソフトバンクオンラインショップ」などで、取り扱われるモデルはGalaxy Z Fold7 SM-F966Zが256GBのブルー シャドウ、Galaxy Z Flip7 SM-F766Qが256GBのブルー シャドウとジェット ブラックとなります。・<ソフトバンク>「Samsung Galaxy Z Fold7」 2025年7月17日(木)予約開始・8月1日(金)発売 - Samsung Newsroom 日本・<ソフトバンク>「Samsung Galaxy Z Flip7」 2025年7月17日(木)予約開始・8月1日(金)発売 - Samsung Newsroom 日本・<ソフトバンク>「Samsung Galaxy Watch8」(LTE) 2025年7月17日(木)予約開始・8月上旬以降発売 - Samsung Newsroom 日本・「Samsung Galaxy Z Fold7」と「Samsung Galaxy Z Flip7」を“ソフトバンク”で発売〜スマートウォッチ「Samsung Galaxy Watch8」も発売〜 | 企業・IR | ソフトバンク・Samsung Galaxy Z Fold7 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク・Samsung Galaxy Z Flip7 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク・Samsung Galaxy Watch8 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク

