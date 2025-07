【ハッピーセット「ハローキティ/特装合体ロボ ジョブレイバー」】 7月11日~ 販売 価格:490円~ (一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)

日本マクドナルドは、ハッピーセット「ハローキティ」と「特装合体ロボ ジョブレイバー」を本日7月11日から期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて販売する。価格は490円より(一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる)。

今回のハッピーセットには、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と、タカラトミーの「トミカ」から生まれたテレビアニメ・玩具シリーズ「特装合体ロボ ジョブレイバー」のおもちゃが登場。夏がテーマの日焼けしたキティちゃんや、パトロールカーや消防車などの変形ロボットなど、それぞれ第1弾、第2弾合わせて6種ずつのおもちゃがラインナップされる。

続く第3弾では、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。なお、各弾ともに、おもちゃはランダムで配布されるため、選ぶことはできない。数量限定のため、なくなり次第終了する。

ハッピーセット「ハローキティ」

第1弾:7月11日(金)~7月17日(木)

サーフボード型アイスメーカー

好きな飲み物を入れて凍らせると、サーフボード型のアイスを作ることができる。

サマードリンクカップ

フェイス形の蓋がキュートなドリンクカップ。水などを入れて飲むことができる。

サングラスカップつきミニトレー

お皿や小物入れとして使えるトレー。サングラスはハローキティの顔につけることもでき、中に収納できる。

第1弾のおもちゃの箱

第2弾:7月18日(金)~7月24日(木)

ちょうちん型フリフリおにぎりメーカー

ご飯を入れてふると、おにぎりが作れる。

風鈴型ハローキティスプーン&フォーク

風鈴をモチーフにしたスプーンとフォーク。ハート型クリップで止めることができる。

浴衣ハローキティのふくろとめクリップ

一度空けた食材の袋などを止めることができるクリップセット。

第2弾のおもちゃの箱

第3弾:7月25日(金)~

ハッピーセット「ハローキティ」第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

スマートフォンで遊べる「ハローキティのハッピースイカゲーム」

おもちゃの箱のQRコードをスマートフォンで読み込むと、フルーツを成長させてスイカを作りながらハイスコアを目指す「スイカゲーム」とのコラボレーションゲーム「ハローキティのハッピースイカゲーム」が遊べる。ハローキティを動かし、特別デザインのスイカキティを目指そう。スイカキティの他にも特別デザインが登場する。

さらに、ゲーム終了後に表示される称号から「#ハローキティのハッピースイカゲーム」のハッシュタグをつけてシェアすると、オリジナルマックカードが当たるキャンペーンも実施される。

ゲームプレイ可能期間:7月11日(金)5時~8月10日(日)23時59分

対象商品:ハッピーセット「ハローキティ」のおもちゃ

遊び方&オリジナルマックカード応募方法

(1)スマートフォンでハッピーセット「ハローキティ」のおもちゃの箱のQRコードを読み込む。

(2)ハローキティ動かして、フルーツを落とし、2つの一致するフルーツを組み合わせ、成長させてスイカを作りながらハイスコアを目指す。

(3)アイテムがあふれてしまうとゲームオーバーになる。

(4)ゲームが終わると、称号が表示される。

(5)「#ハローキティのハッピースイカゲーム」のハッシュタグを付けてXでシェアした人の中から抽選で合計50名に、ハローキティオリジナルのマックカード500円分が当たる。

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」

第1弾:7月11日(金)~7月17日(木)

ポリスブレイバー 日産 NISSAN GT-R パトロールカー

日産 NISSAN GT-R パトロールカーからポリスブレイバーに変形する。

ファイヤブレイバー モリタ 多目的消防ポンプ自動車 MVF

モリタ 多目的消防ポンプ自動車 MVFからファイヤブレイバーに変形する。

スカイブレイバー ANA ジェット旅客機

ANA ジェット旅客機からスカイブレイバーに変形する。

第2弾:7月18日(金)~7月24日(木)

メディブレイバー トヨタ ハイメディック救急車

トヨタ ハイメディック救急車からメディブレイバーに変形する。

クリーンブレイバー トヨタ ダイナ 清掃車

トヨタ ダイナ 清掃車からクリーンブレイバーに変形する。

フードブレイバー マクドナルド 配送トラック

マクドナルド 配送トラックからフードブレイバーに変形する。

第3弾:7月25日(金)~

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つがランダムでもらえる。ただし、在庫の状況に応じて、過去に販売されたおもちゃになる場合がある。

おもちゃの遊び方紹介動画も公開中

マクドナルド公式ホームページやアプリでは、ハッピーセットのおもちゃの遊び方や仕掛けがわかる紹介動画が公開されている。

抽選でペア50組に当たる!「#ANA 見学ツアー」選べる見学ツアーキャンペーン

ハッピーセット「特装合体ロボ ジョブレイバー」とANAのコラボレーションを記念し、ANA の飛行機の格納庫や訓練施設の見学ができるツアーが当たるキャンペーンが実施。整備作業中の飛行機を間近で見ることができるハッピー賞「格納庫見学:ANA Blue Hangar Tour」と、世界最新鋭の訓練機器や施設などが見学できるワクワク賞「訓練施設見学:ANA Blue Base Tour」が用意される。

キャンペーン概要

応募方法は、マクドナルド公式Xアカウント(@McDonaldsJapan)をフォローし、同アカウントから投稿された「#ANA見学ツアー」のハッシュタグが付いたポストに「#ANA 見学ツアー」と「#ハッピー賞」もしくは「#ワクワク賞」を付けて引用ポスト。応募者中から、各賞25組(子ども1名+同伴者1名)合計50名が招待される。

※お子様は小学生、中学生、高校生が対象となります。

※同伴者は見学ツアー参加日に20歳以上の方とさせていただきます。

※ご応募時に、応募フォームへの入力が必用となります。

応募期間:7月9日9時~23時59分

対象:小学生以上

当選発表:当選者へXのダイレクトメッセージにて送信

抽選で50名にマックカードが当たる!「推しジョブレイバーキャンペーン」

キャンペーン概要

マクドナルド公式Xアカウント(@McDonaldsJapan)をフォローし、同アカウントから投稿された「#推しジョブレイバー」のハッシュタグが付いたポストに「#推しジョブレイバー」を付けて、イチオシのジョブレイバーの番号をリプライして応募。応募者の中から、抽選で 50名にマックカード1,000円分が当たる。

キャンペーン期間:7月19日9時~23時59分

当選発表と賞品発送日:賞品の発送をもって当選発表とする

