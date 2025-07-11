【Amazonプライムデー】4K倍速液晶TV「AQUOS 4T-C75FN1」などがお買い得【2025】
【Amazonプライムデー】 開催期間：7月11日0時～7月14日23時59分
解像度：4K
本体：55.7×21.0×38.9cm（幅×奥行×高さ）
AQUOS 4T-C75FN1
Amazonにて開催中の「Amazonプライムデー」の対象商品にシャープのTV「AQUOS」が追加された。
今回のセールでは、N-Blackパネル搭載4K液晶「AQUOS 4T」のFN1（倍速上位モデル）/FN2（倍速モデル）や外付けHDD対応ハイビジョン液晶「2T-C24AC1」などがラインナップしている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
AQUOS 75V型 4T-C75FN1
直下型LED分割駆動と低反射N-Blackパネルによる高い明暗表現力を持つフラッグシップ倍速4K液晶テレビ。
解像度：4K
リフレッシュレート：120Hz
特徴：新AI Google TV
付属コンポーネント：取扱説明書、リモコン、保証書、リモコン用乾電池
接続技術：Bluetooth、Wi-Fi、USB、Ethernet、HDMI
縦横比 ：16:9
商品の寸法：33×167.5×102.4cm（奥行き×幅×高さ）
AQUOS 24V型 液晶テレビ 2T-C24AC1
USB外付けHDD対応で簡単録画USB外付けハードディスクを接続し、番組の録画や再生が可能。ただし、裏番組録画には非対応。
本体：55.7×21.0×38.9cm（幅×奥行×高さ）
質量：約5.1㎏
画素数：水平1,366×垂直768
バックライト方式：W-LED エッジ型
音声実用最大出力（JEITA）：6W（3W+3W）