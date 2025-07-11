【Amazonプライムデー】Steam版「鉄拳8」や「Tales of ARISE」などがお買い得【2025.7】
Amazonにて開催中の「Amazonプライムデー」の対象商品にSteam用ゲームソフトのオンラインコード版が追加された。
今回のセールでは3D対戦格闘ゲーム「鉄拳8」、RPG「Tales of ARISE」、フライトシューティング「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition」、アクション「風のクロノア 1&2アンコール」が対象タイトルとしてラインナップしている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
□「Amazonプライムデー」Steamコード(PCゲームダウンロード)のページ
[Steam] 「鉄拳8」オンラインコード版
【動作環境（推奨）】
対応OS：Windows 10 (64-Bit)
CPU：Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600
メモリ：16GB RAM
ストレージ：100GBの空き容量
GPU：GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT
DirectX: Version 12
サウンドカード: DirectX compatible soundcard/Onboard chipset
[Steam] 「Tales of ARISE」オンラインコード版
【動作環境（推奨）】
対応OS：Windows 10 (64-bit Only)
CPU：Intel Core i5-4590 or AMD FX-8350以上
メモリ：8GB RAM
ストレージ：45GB利用可能
GPU：GeForce GTX 970 or Radeon R9 390
DirectX：Version 11
サウンドカード：DirectX compatible soundcard or onboard chipset