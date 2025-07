【Amazonプライムデー】 開催期間:7月11日0時~7月14日23時59分

Amazonにて開催中の「Amazonプライムデー」の対象商品にSteam用ゲームソフトのオンラインコード版が追加された。

今回のセールでは3D対戦格闘ゲーム「鉄拳8」、RPG「Tales of ARISE」、フライトシューティング「ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN - TOP GUN: Maverick Ultimate Edition」、アクション「風のクロノア 1&2アンコール」が対象タイトルとしてラインナップしている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

□「Amazonプライムデー」Steamコード(PCゲームダウンロード)のページ

[Steam] 「鉄拳8」オンラインコード版

【動作環境(推奨)】

対応OS:Windows 10 (64-Bit)

CPU:Intel Core i7-7700K/AMD Ryzen 5 2600

メモリ:16GB RAM

ストレージ:100GBの空き容量

GPU:GeForce RTX 2070/AMD Radeon RX 5700 XT

DirectX: Version 12

サウンドカード: DirectX compatible soundcard/Onboard chipset

[Steam] 「Tales of ARISE」オンラインコード版

【動作環境(推奨)】

対応OS:Windows 10 (64-bit Only)

CPU:Intel Core i5-4590 or AMD FX-8350以上

メモリ:8GB RAM

ストレージ:45GB利用可能

GPU:GeForce GTX 970 or Radeon R9 390

DirectX:Version 11

サウンドカード:DirectX compatible soundcard or onboard chipset