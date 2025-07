AKB48や=LOVEなどのアイドル衣装を約4万着も手がけてきた、オサレカンパニーのクリエイティブディレクター・茅野しのぶさんにインタビュー。

衣装は、アイドルたちがステージで輝くため、またファンたちからより愛されるための重要な演出のひとつ。今回、こだわりの衣装やメンバーたちへの愛と共に、衣装作りを通して茅野さんが考える日本アイドルならではの“カワイイ”を聞きました。

■AKB48の総支配人の経歴も 茅野しのぶさんとは

茅野さんは、AKB48創設当初から総合プロデューサー・秋元康さんの下で衣装を担当するほか、AKB48の総支配人も経験。2013年に設立したデザイン・衣装・ヘアメイクなどの事業を担う会社・オサレカンパニーでクリエイティブディレクターを務めています。

メンバーの個性を引き出すデザインと豊富なバリエーションで、AKB48や=LOVE 、≠ME、≒JOYといったアイドルから、声優、コスプレイヤー、2.5次元アーティストなどの衣装を手がけていて、そのクリエイティブ技術はファンやアイドル本人たちからも支持されています。

そんな衣装作りへのこだわりや自身の半生について書いた、茅野さん初の著書『アイドル衣装のひみつ〜カワイイの方程式〜』が6月に発売。7月3日には、出版を記念した茅野さんのサイン会が開催され、実際に着用された衣装6点が展示されました。

今回は、AKB48『11月のアンクレット』の衣装、=LOVEの武道館ライブでの衣装について、茅野さんにこだわりポイントや当時の思い出を解説していただきました。

■渡辺麻友さんが着用した衣装の制作秘話

【AKB48『11月のアンクレット』の衣装 センター・渡辺麻友さん着用】

――どんな部分にこだわりって制作されましたか?

スカート部分で、一つ一つのチュール(生地)の色を変えていて、グラデーションになるように繊細に作った衣装です。12色ですね! いろんな生地の台帳をいろんなメーカーから引っ張ってきて、ちょっとずつグラデーションで並べて作ります。私はどちらかというとデザインよりも生地はすごくこだわっています。

――衣装の中に反映している“渡辺さんらしさ”を1つ挙げるとしたらどの部分でしょうか?

センターの渡辺麻友ちゃんの雰囲気というか、“清く正しく美しく”というような神々しさを表現したくて、最後に参加する卒業のタイミングでの楽曲だったので、例えば、首元がチュール素材で透けているんですけど、彼女はそんなに肌の露出が多い衣装を好んでいませんでしたし、そういうキャラクターでもあったので、このチュールの下にレースをかませています。そんなに肌の露出がないようにしつつ、アンニュイな雰囲気が出る形にしています。

また、フリルの分量の統一感が、“清廉潔白”というか、“アイドルとしてまっすぐ取り組んできたまゆゆの信念”みたいなところを表現したいなと思っていたので、その辺はこだわりました。

センターの方の印象っていうのは衣装によって色濃く出ると思います。例えば『恋するフォーチュンクッキー』は、さっしーじゃないと生まれなかった衣装だと思いますし、ゆきりんにとって最後の曲『カラコンウインク』もゆきりんだから生まれた衣装。

彼女たちが私たちのデザインソースになっているので、特に最後の卒業曲っていうのは、彼女たちの今までのアイドル人生を反映したいなと思っています。

■柄のデータを作る 生地へのこだわり

【=LOVE WINTER TOUR『You all are "My ideal”』(武道館ライブ)の衣装 佐々木舞香さん着用】

――こちらの衣装はどんなことを意識して作られたんですか?

わかりやすく“=LOVEってこういうグループだよ”というのを体現している衣装にしたくて、グループカラーのピンクでかわいらしい雰囲気の制服モチーフで作りました。

――生地にはどんなこだわりが?

この生地は、柄のデータを作って制作しました。こういう都合いい柄が世の中にないので、多分12種類ぐらいの柄を作って、さらに色のトーンが違うものも作って…。プリントだと布帛(ふはく)の織った生地よりはちょっと風合いが負けてしまうところがあるんですけど、甘いイメージになるように、生地の特性を生かしています。ピンクと水色だけの構成だけではなくて、白とちょっとミントみたいな色も入れて1から作りました。

――ファンからも人気高い衣装のようですが、どんな反響がありましたか?

=LOVEのファンの方は女性が多く、黄色というか…もうピンクの声を上げてくれるんですね。「かわいい〜!!」みたいな。(実際に衣装を着用した)武道館ライブの時にファン子たちが「え…かわいすぎる…! 何あれ…!」って言われたんですよ(笑)。それがすごくうれしかったのを覚えています。“=LOVEのイメージがする衣装”だとファンの方にも言っていただけているので、多分私が作っていた意図を分かってくれているのかなと思い、作って良かったなって思いました。

――=LOVEをプロデュースしている指原莉乃さんからはどんな反応を?

指原さんは本当にクリエーターを大事にしてくださる方なので、毎回毎回できあがったものに「ねっ! 天才!」って言ってくれます(笑)

■日本のカワイイは“オートクチュールで生まれるミニチュアの世界”

――手がけた約4万着の中でも印象に残っている衣装は?

“AKB48といえば”の赤チェックに紺色が入った制服モチーフ。みんなちょっとずつ(デザインが)バラバラっていう印象をつけたのが『言い訳Maybe』、第1回AKB48選抜総選挙で生まれたこの衣装だと思います。これでちょっとAKB48が盛り上がってくるんじゃないかなっていう曲だったので、私にとっても“AKB48とはなんぞや?”となった時に、衣装としての答えが見えるようにしたいと思ったので、それが見せられた衣装だということで、一番といわれるとやっぱり『言い訳Maybe』。

――K-POPや海外のガールズグループも活躍する昨今、茅野さんが思う“日本ならではのカワイイ”って何だと思いますか?

韓国の方と仕事をしたときに「生地から作るってどういうこと?」って思われるぐらい、衣装業界としても(生地から作るのは)まれなことだと思うんです。それこそオートクチュールの世界というか。細かい作業というのは誇れるところかなと思います。また、日本ならではだと思うんですけど、ミニチュアでカワイイものに人はときめくと思います。なので“こんなに細かいこと…”って近くで見たときにときめくことを大事にしています。

■衣装を手がけて20年 これからの衣装業界

――茅野さんが今後のアイドル衣装における注目トレンドと、デザイナーとしての目標を教えてください。

ハロー!プロジェクトにはかなわないから、AKB48のスタイルができて、AKB48のスタイルがあるから乃木坂46ができて。乃木坂46のスタイルがあるから欅坂46ができて。いろんなアイドルがいる中で、=LOVEが出てきて。今はFRUITS ZIPPERとか時代を映したものが出てきているので、今後は多分今とまた違う形が出てくると思います。

“90年代ポップス”がトレンドのひとつだと思うので、それを再構築した衣装はやってみたいなと思っています。SNSの時代なのでわかりやすくキャッチーな部分は必要だと思うので、“双子リンクコーデ”みたいなのとか、ちょっとコミカルなものとか。“そういうテーマがあったか〜”というコンセプト作りが、衣装業界を盛り上げていけると思います。音楽業界でも“あのアーティストの衣装がステキだったね”って言って衣装をひとつの楽しみとして業界全体で盛り上げていけたらいいなと思っています。