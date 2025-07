花冷え。がTVアニメ「あらいぐま カルカル団」の主題歌として書き下ろした「かるガルEveryday!!」が、7月18日(金)に配信リリースされる。 TVアニメ「あらいぐま カルカル団」は、1977年に放送された不朽の名作「あらいぐまラスカル」の公式スピンオフ作品で、ゆるくて癒される愛されキャラたちのやりとりが注目を集めている話題の作品だ。 「かるガルEveryday!!」は、アニメの世界観と花冷え。らしさが絶妙に融合した1曲で、ベースはハードコアなサウンドながら、激しく曲調も変わり、ユキナのキュートな歌声と地獄のようなシャウトが交錯するという、“かわいさとかっこよさ”、“激しさとゆるさ”が混濁したカオスでエモい、それでいて限りなくキャッチーなラウドロックだ。 花冷え。「かるガルEveryday!!」 2025月7月18日(金)配信https://hanabie.lnk.to/KaruGaruEverydayWN <花冷え。国内ライブ> 2025年9月6日(土)FRONTLINE FESTIVAL 2025@川崎 CLUB CITTA’2025年9月20日(土)山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜@日本トーターグリーンドーム前橋2025年10月13日(月祝)大冠祭2025@川崎 CLUB CITTA’ <花冷え。海外ライブ> 夏フェスツアー2025年7月26日(土)〜7月27日(日)Vans Warped Tour@ アメリカ2025年7月30日(水)〜8月2日(土)Wacken Open Air 2025@ドイツ2025年7月31日(木) Pol’and’Rock Festival 2025@ポーランド2025年8月2日(土) Open Air Granichen Festival@スイス2025年8月3日(日) BILBAO OPEN AIR@イタリア2025年8月7日(木) Leyendas Del Rock 2025@ スペイン2025年8月9日(土) BRUTAL ASSAULT 2025@チェコ2025年8月10日(日) Sziget Festival@ハンガリー2025年8月11日(月) HANABIE.Live in Belgrade@セルビア2025年8月12日(火) HANABIE.Live in Ljubljana@スロベニア2025年8月14日(木) SUMMER BREEZE 2025@ドイツ2025年8月14日(木) […]

