T-BOLANが“ラスト ライブツアー”を開催することが発表となった。既に、9月13日より全国47都道府県ツアー<LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47>の開催はアナウンスされていたが、同ツアーは2017年の再始動から掲げてきた“ファンとの約束”を完遂、“再開”への最後の旅となる。 これは本日公開されたファンクラブ会員限定配信インタビューで発表されたものだ。メジャーデビュー記念日の7月10日、ボーカルの森友嵐士、ギターの五味孝氏、ベースの上野博文が、都内レコーディングスタジオから行ったファンクラブ限定の特別配信で、森友がファンに向けた手紙を読み上げる形で明らかにされた。 <LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47>は文字通り、T-BOLANのラストライブツアーになる。「引退や解散だとは思わないでほしいなと思います」とは動画内で森友が語った言葉だが、2017年の完全復活から掲げてきた“再開”の約束は、このツアーが最後の機会になるとのことだ。 以下に、ファンクラブ会員限定配信インタビューで語られたラストツアー決定理由の概要と、メンバーコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 【ラストツアー決定の理由】 T-BOLANは1999年に解散、2017年に完全復活を果たしたほか、2022年には約28年ぶりのオリジナルアルバムも発表している。復活の大きな動機となったのは、「90年代にT-BOLANの音楽に触れたすべての人に、もう一度ライブで直接会いたい」という、メンバーの強い想いだった。 森友は前回のシングルスツアーにて体調に不安を抱えながらライブを継続、主治医の協力もあって完走したものの、T-BOLANとして理想とするライブのクオリティを維持しながら、今後も長期にわたるライブ活動を継続していくことは難しいとの判断に至ったという。 そして、メンバー間での度重なる協議を経て、今回の47都道府県ツアーをT-BOLANとしての<ラスト ライブツアー>とすることを決断した。 「いつまでも“いつか”というものがあるわけではない。そのチャンスがいつまであるのかを考えた時に、47都道府県をたどる旅を“ここでやろう”と覚悟を決めた」──森友嵐士 と森友は今回の決断に至った胸の内を明かした。T-BOLANが最も大切にしてきたライブという場所で、ファン一人ひとりとの“再会という約束”を完遂する。その覚悟の表れがラスト ライブツアー開催発表だ。 ◆ ◆ ◆ 【全国へ“約束の完遂”】 今回のツアーは、2017年の完全復活から彼らが掲げてきた“一人ひとりに会いに行く”というファンとの約束を果たすための旅だ。<全国47都道府県ライブツアー>──まだ訪れていない土地をすべて巡ることで、その約束を完遂する。 ラストライブツアーのセットリストは、前回のシングルスツアーを上回るベストヒットツアーを考えているという。「今もT-BOLANを歌っています!」とよく言われることにヒントを得て、森友が全曲歌えるセットリストを考えているとのことだ。「離したくはない」「Bye For Now」「マリア」「じれったい愛」といったミリオンヒットはもちろん、カラオケの人気曲「遠い恋のリフレイン」「Lovin’ you」など、誰もが歌える名曲の数々の披露が期待されるところ。 ◆ ◆ ◆ 【ツアーへの想い──メンバーコメント】 「いつもT-BOLANを応援してくれて、本当にありがとう。今日は、僕たちからとても大切なメッセージを届けさせてください。 2017年の再始動から続けてきた“再会の旅”。90年代、僕たちの音楽に出会ってくれたすべての人に人生で一度はライブで直接会いたい。その想いを胸に全国をまわり続けてきました。 そして2025年──僕たちは、“新たな旅”、ライブツアーに出ます。 ツアーのタイトルは<T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST […]

The post T-BOLAN、ラストツアーを発表「自分たちの意志でこのツアーに“ラスト”という名前を刻む決断をしました」 first appeared on BARKS.