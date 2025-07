このツーショット、たまらん! YouTubeチャンネル「ねこたま庵」では、子猫を優しく見守る先住猫「ミルクおじさん」の様子が配信され、動画のコメント欄には「2匹ともかわいいね」「ミルクおじさんが優しすぎる」の声が続出しました。

ぬいぐるみのようにじっと…

注目を集めたのは「積極的に挨拶(あいさつ)へ行く子猫を優しく受け入れる先住猫【かぐ告兄妹日記#4】An older cat gently accepts a kitten who goes to greet him.」という動画。

子猫の「カンナ」ちゃんが、哺乳瓶のミルクを勢いよく飲んでいるシーンから始まります。差し出されたミルクを「おいしいニャ!」と夢中になって飲むカンナちゃん。飲み足りなくて、ゴロゴロと喉を鳴らしながら「もっと飲みたいニャ〜」と飼い主さんに甘えます。

満腹になったカンナちゃんが向かった先は、先住猫の「ミルクおじさん」のところ。興味津々で嗅ぎまくるカンナちゃんに、ミルクおじさんは「仕方ないのニャ…」と、ぬいぐるみのようにじっとしています。それをいいことにカンナちゃんは、「おじさん大好きニャ〜!」と好き放題。

ひとしきり嗅いだ後、カンナちゃんはてちてちとお散歩を始めます。飼い主さんやミルクおじさんのもとへ行ったり、コロコロと床に転がったりとテンションは最高潮。「これ何? あれ何?」と、あっちもこっちも気になって仕方がない様子です。

それでも、最終的に戻るのはやっぱりミルクおじさんのそば。不動のミルクおじさんに、カンナちゃんはめげずにじゃれつきます。そんな2匹の姿に、動画の視聴者からは「このかわいさはやばい」「かわいいなマジで」「カンナちゃん破壊力抜群です」といった声のほか、「ミルクおじさん神々しいな」「ミルクおじさんは、余裕のある大人の猫だね」「カンナちゃんもかわいいけどミルクおじさんの優しさが本当すごい」「ミルクおじさんお稲荷さんの面みたいなすごい美形ですな」「ミルクおじさんの貫禄すごい」など、ミルクおじさんに対する絶賛の声も寄せられていました。

たっぷり遊んだあとは、「おなかすいたー!」とご飯をおねだりするカンナちゃん。満腹になったら、ぬいぐるみに囲まれてスヤスヤと夢の世界へ……。時折足が動くのは、夢の中でも冒険しているからかもしれませんね。

カンナちゃんの成長とミルクおじさんの優しさを、ぜひ動画でご覧ください。