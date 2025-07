ロックバンド・T-BOLANが9月から開催する全国47都道府県ツアーが、バンドとして“ラストツアー”となることが10日、発表された。公式サイトでは「いつもT-BOLANを応援してくれて、本当にありがとう。今日は、僕たちからとても大切なメッセージを届けさせてください」との書き出しから、「僕たちは、“新たな旅”ライブツアーに出ます。ツアーのタイトルは『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』。このツアーは、T-BOLANとしての『LAST LIVE TOUR』となります」と報告。

そして、「僕たち自身、この数年で“限りある時間”というものをよりリアルに感じるようになりました。だからこそ今という瞬間を逃さず、全力でこの旅に挑みたい――想いはやがて僕たち自身を動かしていきました。メンバーとも何度も話し合いを重ねた末、自分たちの意志でこのツアーに“ラスト”という名前を刻む決断をしました」と今回のツアーへの想いをつづった。最後は「この旅の終わりに、僕たちの心に何が芽生えているのかは、今はまだ分かりません。けれど“今を本気で生きること”。それだけはきっと未来を動かす力になると信じて、このツアーに臨みます」としながら、「一夜一夜が、かけがえのない瞬間となりますように」と締めくくった。同日のファンクラブ限定配信でも、ラストツアーの件が語られ、T-BOLANとして今後ライブ活動を続けていくことの難しさや、今回のツアーに込めた想いが明かされた。2017年に完全復活を果たしたバンドだが、ボーカル・森友嵐士は前回ツアーを体調に不安を抱えながらも完走しており、この先今のクオリティを維持したままライブを続けていくことは困難だと判断。度重なる協議の末、今ツアーをラストとする決断に至ったという。森友は、「いつまでも『いつか』というものがあるわけではない。そのチャンスがいつまであるのかを考えたときに、47都道府県をたどる旅を最後にここでやろうと覚悟を決めた」と胸の内を語った。T-BOLANの『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』は、9月13日の千葉公演から幕を開ける。■ツアースケジュール(第1弾発表分)9月13日(土) 千葉・市川市文化会館9月19日(金) 岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ9月21日(土) 兵庫・東リいたみホール(伊丹市立文化会館)9月23日(火・祝) 神奈川・茅ヶ崎市市民会館10月11日(土) 福井・敦賀市民文化センター10月13日(月・祝) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面(箕面市立文化芸術劇場)大ホール10月18日(土) 埼玉・狭山市文化会館 大ホール10月25日(土) 静岡・焼津文化会館 大ホール11月3日(月・祝) 新潟・新潟県民会館 大ホール11月6日(木) 北海道・函館市民会館 大ホール11月8日(土) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru11月24日(月・祝) 神奈川・カルッツかわさき11月29日(土) 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール12月13日(土) 山形・シェルターなんようホール 大ホール12月14日(日) 福島・喜多方プラザ文化センター 大ホール12月20日(土) 青森・SG GROUP ホールはちのへ(八戸市公会堂 大ホール)12月21日(日) 岩手・奥州市文化会館Zホール 大ホール※2026年以降のスケジュールは後日発表