ÆüËÜ¤¬´Ú¹ñ¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ÇÀáÌÜ¤ÎÆü´ÚÀïÄÌ»»100¾¡ÌÜ¡¢18ºÐ¤Î½©ËÜÈþ¶õ¤¬2·å11ÆÀÅÀÌöÆ°¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤â³ÎÄêºÑ¤ß¡Ú½÷»Ò¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°½÷»Ò¡¡ÆüËÜ3¡½0´Ú¹ñ¡Ê10Æü¡¢ÀéÍÕ¥Ý¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÇºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤ÎÆüËÜ¤¬¡¢Æ±34°Ì¤Î´Ú¹ñ¤ò3¡½0¡Ê25¡½21¡¢27¡½25¡¢25¡½22¡Ë¤Ç²¼¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Ç8¾¡2ÇÔ¡¢´Ú¹ñ¤Ï1¾¡9ÇÔ¡£º£µ¨¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¢¥¯¥Ð¥·¥å´ÆÆÄÂÎÀ©¤Çà¹ñÆâ½é¿Øá¤À¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Î9Æü¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤ËÂ³¤¡¢ÀéÍÕÂç²ñÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1964Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ°Ê¹ß¤ÎÎ¾¹ñÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤Î100¾¡47ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇòÀ±¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¡ÊS¡Ë¤ÏÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë¤äº´Æ£½ÊÇµ¡ÊÆ±¡Ë¤¬Ãå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¡£¥¹¥¿¥á¥óÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿½©ËÜÈþ¶õ¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡Ë¤âÍ×½ê¤Ç±Ô¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½©ËÜ¤¬ÌöÆ°¡£¼«¤é¥ì¥·¡¼¥Ö¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤â¤Ä¤ì¤¿Ëö¤ËºÇ¸å¤Ï¹ÓÌÚºÌ²Ö¡¢¿¼ß·¤á¤°¤ß¤ÎSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹Àª¤¬Ï¢Â³¤Ç·è¤á¤Æ27¡½25¤ÇÏ¢¼è¤·¤¿¡£
¡¡Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢16¡½20¤«¤é¹ÓÌÚ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É7Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç°ìµ¤¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕÂç²ñ¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¡£º£¸å¤Ï12Æü¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢13Æü¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò½ª¤¨¤ë¡£23Æü¤«¤é¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·è¾¡Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤È¾å°Ì7¥Á¡¼¥à¤¬¿Ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï´û¤Ë½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï»î¹çÁ°¸½ºß¡Ë
¡¡10Æü¤ÎÀéÍÕÂç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜÀï¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë3¡½2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢9¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï3¾¡7ÇÔ¡£
¡¡¢¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î´Ú¹ñÀïÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
2¡¡¡¡¹ÓÌÚ¡¡ºÌ²Ö¡ÊSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë
4¡¡¡¡ÀÐÀî¡¡¿¿Í¤¡Ê¥Î¥Ð¥é¡Ë
6¡¡¡¡´Ø¡¡ºÚ¡¹Ì¦¡Ê¥¢¥ë¥·¡¼¥Ä¥£¥ª¡Ë
11¡¡»³ÅÄÆóÀé²Ú¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë
13¡¡ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë
15¡¡µÜÉô¡¡ÍõÍü¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡Ë
18¡¡±ö½Ð¡¡¿ÎÈþ¡ÊÂçºå¥Þ¡¼¥ô¥§¥é¥¹¡Ë
19¡¡´äß·¡¡¼Â°é¡Êºë¶Ì¾åÈø¥á¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë
21¡¡À¾Â¼ÌïºÚÈþ¡ÊSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë
22¡¡ÃæÀî¤Ä¤«¤µ¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë
26¡¡º´Æ£¡¡½ÊÇµ¡ÊNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¡Ë
28¡¡¿¼ß·¤á¤°¤ß¡ÊSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë
30¡¡ËÌÁë¡¡°¼²»¡ÊSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ë
33¡¡½©ËÜ¡¡Èþ¶õ¡Ê¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¡Ë
¢¡½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Îº£µ¨¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°À®ÀÓ
¢§¥ª¥¿¥ïÂç²ñ
6¡¦¡¡5¡¡3¡»0¡¡¥ª¥é¥ó¥À
¡¡¡¡¡¡7¡¡3¡»0¡¡¥»¥ë¥Ó¥¢
¡¡¡¡¡¡8¡¡3¡»0¡¡¥«¥Ê¥À
¡¡¡¡¡¡9¡¡3¡»0¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ
¢§¹á¹ÁÂç²ñ
6¡¦18¡¡3¡»2¡¡¥¿¥¤
¡¡¡¡20¡¡2¡ü3¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢
¡¡¡¡21¡¡1¡ü3¡¡Ãæ¹ñ
¡¡¡¡22¡¡3¡»0¡¡¥Á¥§¥³
¢§ÀéÍÕÂç²ñ
7¡¦¡¡9¡¡3¡»0¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹
¡¡¡¡10¡¡3¡»0¡¡´Ú¹ñ