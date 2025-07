歌手きゃりーぱみゅぱみゅ(32)が10日にインスタグラムを更新。第1子とのショットを公開した。

きゃりーは「New visual This is my little one これまでもきゃりーぱみゅぱみゅは自分の人生でHOTな出来事を作品に落とし込んできましたが、我が子がアー写に登場する日が来るとは…!感慨深いですね」と第1子との写真を公開した。キャリーはピンク色のトップスにポップな装飾を施した衣装を着用し、サングラスをかけた第1子を抱いている。

この写真にきゃりーは「とってもとっても気に入っています!ママも仕事もがんばるぞ〜!」とコメントした。

この投稿にフォロワーからは「鼻のかたちがママと一緒」「べびーぱみゅぱみゅ」「おふたりとも可愛すぎて…」とコメントが寄せられている。

きゃりーは23年3月に俳優葉山奨之と結婚し、24年10月8日にインスタグラムで第1子誕生を発表した。