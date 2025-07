『呪術廻戦』「懐玉・玉折」に登場するキャラクターと「サンリオキャラクターズ」がコラボした「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ カフェ」が、2025年6月12日からBOX cafe&space3店舗(東京・表参道店、愛知・グローバルゲート名古屋2号店、大阪・KITTE OSAKA 2号店)にて開催中だ。開催期間は名古屋会場が7月6日まで(※現在は終了)、東京・大阪会場は7月13日(日)まで。

出口の横には大きなビジュアルが!

店内の一部の壁面には大きなイラストが描かれています!どのキャラ近くの席になるのか楽しみ!

五条悟 × シナモロール ホワイトミルクバーガー(1390円)

五条悟 × シナモロール(990円)

夏油傑 × ルロロマニック ミートボールバーガー(1390円)

夏油傑 × ルロロマニック(990円)

巾着 全7種(1540円)

“放課後”をテーマにした世界観の店内で、「五条悟×シナモロール」「家入硝子×ハンギョドン」「七海建人×ポムポムプリン」など『呪術廻戦』「懐玉・玉折」と「サンリオキャラクターズ」 がコラボしたバーガーや、キャラクターのコラボイラストグッズの販売が行われる。同カフェの模様を、推し活経済評論家の横川楓さんがレポート。個性あふれるバーガーメニューやキャラクターカラーをイメージしたドリンクを実食し、その魅力を語ってもらった。■五条悟×シナモロールのデザートバーガーも!個性豊かなコラボメニューこんにちは!推し活経済評論家の横川楓です。今回は「呪術廻戦 懐玉・玉折×サンリオキャラクターズ カフェ」に行ってまいりました!『呪術廻戦』「懐玉・玉折」の魅力的な登場人物たちと「サンリオキャラクターズ」との”放課後”をテーマにした今回のカフェの魅力をお伝えします。『呪術廻戦』は、「週刊少年ジャンプ」で連載された芥見下々先生による漫画です。今回のカフェはTVアニメ『呪術廻戦』の中でも、2025年5月30日に劇場版総集編も公開され、五条悟、夏油傑、家入硝子たちの高専時代のストーリーである「懐玉・玉折」にフィーチャーしています。七海建人や灰原雄、天内理子、伏黒甚爾も登場し、『呪術廻戦』のストーリーの根幹にもかかわる大事なエピソードとなっています。さらに今回は「サンリオキャラクターズ」とのコラボということで、五条悟×シナモロール、夏油傑×ルロロマニック、家入硝子×ハンギョドン、七海建人×ポムポムプリン、灰原雄×コロコロクリリン、天内理子×こぎみゅん、伏黒甚爾×バッドばつ丸とそれぞれ一緒にいるイラストとなっており、かわいらしさ満点です!バーガーメニューとドリンクメニューは、上記の組み合わせ通りそれぞれ7種。ドリンクメニューには各キャラクターのストロータグがついています。まずは五条悟 × シナモロールのコラボメニューから。「五条悟 × シナモロール ホワイトミルクバーガー」(1390円)は2種類のミルククリームやアイス、バナナなどが入っていて、ボリュームたっぷりのデザートバーガー!ですが、パンもふわふわで、意外とすっきりした甘さでとても食べやすいスイーツでした!ステンシルでシナモロールが表現されていますし、水色のクリームがアクセントでかわいいですよね!ドリンクの「五条悟 × シナモロール」(990円)は、すっきりした甘みのライチソーダです。お次は夏油傑×ルロロマニックのメニューを紹介。「夏油傑 × ルロロマニック ミートボールバーガー」(1390円)は、たまごサラダの入ったミートボールチーズバーガーです。ごろっとしたミートボールがしっかり入っていてチーズのお味もしっかり!悪魔のベリーとチェリーの特徴もしっかり表現されていてかわいらしいですよね!また、「夏油傑 × ルロロマニック」(990円)は、マンゴー&パッションフルーツドリンクとなっています。このほかにも、「家入硝子 × ハンギョドン エビチリバーガー」(1390)円や「伏黒甚爾 × バッドばつ丸 肉ライスバーガー」(1390)円など、7種のバーガー・ドリンクメニューがラインアップされています。ドリンクには炭酸とそうではないものがあるので、炭酸が苦手な方にもうれしいですよね。また、単品メニューとは別にセットメニューも。セットメニューは2690円で、バーガーメニュー7種のうち1種、サイドメニュー(ポテト・サラダ)2種のうち1種、ドリンクメニュー7種のうち1種を自由に組み合わせて注文でき、希望のキャラクターのオリジナルカード(全7種)をもらうことができます。今回のカフェオリジナルグッズでとてもかわいい!と思ったのが、巾着。それぞれのキャラクターと、イメージカラーを使った巾着は使いやすいサイズ感で普段使いにぴったりです。事前予約(770円/1名)をしてメニューを注文するとオリジナルマルチケースをもらうことができます。『呪術廻戦』「懐玉・玉折」と「サンリオキャラクターズ」のキャラクターたちに囲まれながら、おいしいバーガーを味わい、楽しい時間を過ごせること間違いなしです!(C)芥見下々/集英社・呪術廻戦製作委員会(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661891※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。