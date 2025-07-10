夏の高校野球新潟大会は10日、2回戦8試合が行われ、シード勢が登場。第1シードの中越と第3シードの新潟明訓は危なげなくコールド勝ちした一方、第4シードの関根学園は延長11回の激戦を逆転で制して3回戦進出を決めました。

■10日の2回戦8試合の結果

十総・塩沢　0 0000　0
中越　　　　21241× 19

新津　　　00000　0
新潟明訓　3124×　10

関根学園　00000100102　4
糸魚川　　00000002001　3

日本文理　100100010 3
開志学園　000002000 2

高商新井白嶺 1000000 1
　　長岡　　 300023× 8

三条東　0000001 1
長岡工　520001× 8

新潟東　0000000 0
新潟商　4200001 7

新向南商 10100000 2
敬和学園 10101105 9

■7月11日の試合予定（2回戦8試合）

【長岡市悠久山野球場】
第1試合　長岡高専ー六日町
第2試合　帝京長岡ー高田北城

【柏崎市佐藤池野球場】
第1試合　柏崎常磐・総合ー柏崎
第2試合　上越ー海洋

【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合　北越ー加茂暁星
第2試合　新発田南ー新発田農業

【三条市パール金属スタジアム】
第1試合　新潟ー佐渡
第2試合　新潟工ー新発田