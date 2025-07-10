【夏の高校野球・新潟】日本文理と関根学園は1点差の辛勝 中越・新潟明訓・長岡などはコールド勝ちで3回戦進出
夏の高校野球新潟大会は10日、2回戦8試合が行われ、シード勢が登場。第1シードの中越と第3シードの新潟明訓は危なげなくコールド勝ちした一方、第4シードの関根学園は延長11回の激戦を逆転で制して3回戦進出を決めました。
■10日の2回戦8試合の結果
十総・塩沢 0 0000 0
中越 21241× 19
新津 00000 0
新潟明訓 3124× 10
糸魚川 00000002001 3
日本文理 100100010 3
開志学園 000002000 2
高商新井白嶺 1000000 1
長岡 300023× 8
三条東 0000001 1
長岡工 520001× 8
新潟東 0000000 0
新潟商 4200001 7
新向南商 10100000 2
敬和学園 10101105 9
■7月11日の試合予定（2回戦8試合）
【長岡市悠久山野球場】
第1試合 長岡高専ー六日町
第2試合 帝京長岡ー高田北城
【柏崎市佐藤池野球場】
第1試合 柏崎常磐・総合ー柏崎
第2試合 上越ー海洋
【新発田市五十公野公園野球場】
第1試合 北越ー加茂暁星
第2試合 新発田南ー新発田農業
【三条市パール金属スタジアム】
第1試合 新潟ー佐渡
第2試合 新潟工ー新発田