またオトク確定な福袋が登場するよ〜！

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全国の焼肉チェーン「牛角」で、夏の福袋が発売されます。

この福袋は5,000円で購入できますが、中には牛角で使える500円引券が11枚（合計5,500円分）入っており、この時点でオトク確定。

会計金額1,000円(税抜)につき1枚利用可なので、普段からよく牛角を利用する人ほど便利に使えそうですね。

さらに便利なオリジナルトートバッグと、ビール1杯無料クーポンも付いてくるというセットになっています！

福袋はなくなり次第終了。また一部店舗では販売しないとのことなので、ご注意を。

●商品詳細

商品名：牛角 夏の福袋

価格：5,000円(税込)

販売期間：2025年7月29日(火)〜8月17日(日)

販売数量：全店合計8,000袋限定（なくなり次第終了）

購入方法：牛角店舗にて購入

●福袋内容

・500円引券×11枚（合計5,500円分） 有効期間：2025年8月18日(月)〜11月30日(日)、利用条件：会計金額1,000円(税抜)につき1枚利用可、購入店舗でのみ利用可

・オリジナルデニム風トートバッグ サイズ：横30cm×縦21.5cm

・ビール1杯無料クーポン×1枚 内容：アサヒスーパードライ中ジョッキ1杯無料、有効期間：2025年8月18日(月)〜11月30日(日)、利用条件：割引前の飲食代金3,300円(税込)以上で利用可、その他クーポン・優待サービスとの併用不可

●販売対象外店舗

東京：渋谷店、渋谷3rd店、渋谷道玄坂店、渋谷センター街店、池袋サンシャイン通り店、秋津店

神奈川：川崎店

埼玉：みはら店

岩手：北上店

福島：いわき小名浜店、福島鎌田店

富山：小杉店

栃木：鹿沼店

茨城：筑波学園北店

愛知：西尾店

大阪：なんば道頓堀えびす橋店、なんば千日前店、心斎橋店、梅田お初天神店

兵庫：三宮西店、神戸北店

福岡：天神西通り店

沖縄：泡瀬店

※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前では販売無し。1店舗当たり10袋〜120袋の数量限定。なくなり次第終了。福袋購入時に食事する必要は無し。在庫状況は店舗までお問合せ。休業・閉店により利用できない場合があり。