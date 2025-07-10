【福袋ニュース】はいオトク確定〜！「牛角の夏の福袋」は“牛角好き”ほど使える内容
またオトク確定な福袋が登場するよ〜！
全国の焼肉チェーン「牛角」で、夏の福袋が発売されます。
この福袋は5,000円で購入できますが、中には牛角で使える500円引券が11枚（合計5,500円分）入っており、この時点でオトク確定。
会計金額1,000円(税抜)につき1枚利用可なので、普段からよく牛角を利用する人ほど便利に使えそうですね。
さらに便利なオリジナルトートバッグと、ビール1杯無料クーポンも付いてくるというセットになっています！
福袋はなくなり次第終了。また一部店舗では販売しないとのことなので、ご注意を。
●商品詳細
商品名：牛角 夏の福袋
価格：5,000円(税込)
販売期間：2025年7月29日(火)〜8月17日(日)
販売数量：全店合計8,000袋限定（なくなり次第終了）
購入方法：牛角店舗にて購入
●福袋内容
・500円引券×11枚（合計5,500円分） 有効期間：2025年8月18日(月)〜11月30日(日)、利用条件：会計金額1,000円(税抜)につき1枚利用可、購入店舗でのみ利用可
・オリジナルデニム風トートバッグ サイズ：横30cm×縦21.5cm
・ビール1杯無料クーポン×1枚 内容：アサヒスーパードライ中ジョッキ1杯無料、有効期間：2025年8月18日(月)〜11月30日(日)、利用条件：割引前の飲食代金3,300円(税込)以上で利用可、その他クーポン・優待サービスとの併用不可
●販売対象外店舗
東京：渋谷店、渋谷3rd店、渋谷道玄坂店、渋谷センター街店、池袋サンシャイン通り店、秋津店
神奈川：川崎店
埼玉：みはら店
岩手：北上店
福島：いわき小名浜店、福島鎌田店
富山：小杉店
栃木：鹿沼店
茨城：筑波学園北店
愛知：西尾店
大阪：なんば道頓堀えびす橋店、なんば千日前店、心斎橋店、梅田お初天神店
兵庫：三宮西店、神戸北店
福岡：天神西通り店
沖縄：泡瀬店
※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前では販売無し。1店舗当たり10袋〜120袋の数量限定。なくなり次第終了。福袋購入時に食事する必要は無し。在庫状況は店舗までお問合せ。休業・閉店により利用できない場合があり。