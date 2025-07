初代プレステ30周年記念のロゴTシャツは職人の手仕事が光る超こだわり仕様！

1994年12月に発売された家庭用ゲーム機「PlayStation」(初代プレステ)。

ロゴマークの「PlayStation ファミリーマーク」は、コントローラーのボタンに配された”△○×□”とともに”プレステの象徴”として抜群の認知度があり、さまざまなジャンルとのコラボデザインに採用されるなど高い人気を集めています。

コラボアイテムを数多く展開しているGRAPHT(グラフト)より発売中の初代プレステ登場30周年記念Tシャツコレクション「Heritageシリーズ」に、新カラーが登場。

これまでのモデルと同じく、手捺染(てなっせん)や刺繍といった職人の仕事によって“PlayStation ファミリーマーク”を表現したTシャツは、プレステ好きはもちろんのこと、夏用のファッションアイテムを探している人にも魅力的な仕上がりとなっています。

▲「CRT SCAN LINES プリントビックシルエット Tシャツ」

ラインナップは全3種類で、共通仕様として素材は綿100%、サイズはM/L/XLの3サイズ。

「CRT SCAN LINES プリントビックシルエット Tシャツ」(4950円)は、左の胸元に「PlayStation」のロゴを手捺染で、背中側には大きなサイズの“PlayStationファミリーマーク”をプリント。それぞれヴィンテージな風合いに仕上げています。生地カラーはホワイトとグレーの2色からチョイスできます。

▲「Light Grunge プリントTシャツ」

「Light Grunge プリントTシャツ」(4950円)は、フロントにビッグサイズの「PlayStation ファミリーマーク」を手捺染で大胆に配置。こちらの生地カラーはチャコールとヘイジーネイビーの2色となります。

▲「ワンポイント刺繍Tシャツ」

「ワンポイント刺繍Tシャツ」(4950円)は、刺繍で仕上げた「PlayStation ファミリーマーク」を左胸に配置。

桐生地域の刺繍場で1点1点、職人による丁寧な刺繍で微細な陰影や立体感を持たせ、ワンポイントの小さなサイズながら鮮烈なアクセントをTシャツに付与しています。生地カラーはホワイトとグレーの2色です。

いずれのTシャツも、自社運営のECサイト・GRAPHT OFFICIAL STOREとGRAPHTポップアップストアの限定仕様。職人のこだわりを感じさせる希少な1着です。

