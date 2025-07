SIRUPが、新曲「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto」を7月23日に配信リリースすることを発表した。 新曲「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamaoto」は、Daichi Yamamotoとのコラボ楽曲。サウンドプロデュースは、ヒップホップに根ざしたスタイルを軸に、幅広いフィールドで活躍する音楽プロデューサー・KMが手がけている。 人は音楽のある現場に何を求めて集まるのか。それぞれの日常を抱えながらも、再び合流し、また日常へと戻っていく。SIRUPとDaichi Yamamoto、2人のリアルな言葉が、まるで日々を綴るようにラップとなって交差し、KMのビートの上で熱を帯びていく。踊ることで感情を解き放つ、守るべき“OUR HEAVEN”を描いたクラブアンセムが完成した。 本楽曲は、明後日7月12日放送のJ-WAVE(81.3FM)『RADIO DONUTS』番組内にて初オンエアされることが決定している。 なお、SIRUPは約4年半ぶりとなる3rdアルバム『OWARI DIARY』を9月3日にリリースする。本作は、“終わりの始まり”をテーマに据え、感情の深部へと踏み込んだ内容となっており、2023年のEP「BLUE BLUR」で描いた“ポジティブな絶望”から一歩踏み込み、その先でどう希望を見出すかにフォーカス。“NEXT LIFE”へと進んでいく姿を描き出している。 パッケージはCD+Blu-ray盤とCD only盤の2形態となっており、Blu-ray盤には6月5日に行われた<NEXT LIFE TOUR 2025> KT Zepp Yokohamaの公演の模様を収録予定。 また、9月14日にはデビュー8周年記念ライブ<8th Anniversary Live “DIARY”>も開催する。最新アルバム『OWARI DIARY』の楽曲を中心に、これまでSIRUPが音楽人生で出会った仲間とも言えるアーティストたちをゲストに迎え、一冊の日記のように“これまで”の歩みと“これから”の未来を綴る、特別な一夜となるスペシャルな公演となっており、現在チケット絶賛販売中。 そして、開催中の全国ツアー<NEXT LIFE TOUR 2025>は7月18日の東京公演(Zepp DiverCity Tokyo)がファイナルとなる。チケットは既にソールドアウトとなっているがU-NEXTにて独占生ライブ配信も決定しており当日の模様もストリーミングで観ることができる。 「OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto」2025.07.23 ReleasePre-add / Pre-save:https://asab.lnk.to/OURHEAVEN 初オンエア楽曲:OUR HEAVEN feat. Daichi Yamamoto放送局:J-WAVE(81.3FM)番組タイトル:RADIO DONUTSNAVIGATOR:渡辺 祐、山田玲奈放送日時:7月12日(土) 8:00〜12:00内番組ホームページ:https://www.j-wave.co.jp/original/radiodonuts/radiko:https://radiko.jp/#!/ts/FMJ/20250712080000 […]

The post SIRUP、Daichi Yamamotoとのコラボ曲「OUR HEAVEN」リリース決定 first appeared on BARKS.