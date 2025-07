2023年の再結成以降、精力的な活動を展開中のDIVが11月6日、東京・Zepp Shinjukuにてワンマンライヴ<Lost in Paradise>を開催することが発表となった。 Zepp Shinjukuでの約1年ぶり単独公演は、再結成を経て深化を続けるサウンドとステージ表現を余すところなく体感できる一夜になるとのことだ。チケットのオフィシャルファンクラブ「DIV Premium Club」最速先行受付は本日7月10日21:00より。 また、ライヴ開催に先駆けて、8月20日に最新音源「Lost in Paradise」をデジタルリリースすることも決定した。同楽曲はタイトでエレクトリカルなビートに、揺らめくシンセが絡み合い、常夏の狂騒と退廃を描くシティポップな仕上がり。CHISA(Vo)が手掛けた刹那的で鋭敏なリリックが、都会的で危うい楽園を鮮烈に描き出す。現在映像作家としても活動の幅を広げるsatoshi(Dr)が、音と映像を一体化させたミュージックビデオ制作を進行中とのことだ。 なお、これらの発表に合わせて新たなアーティスト写真も公開となった。コンセプトは退廃的な夏の楽園をイメージしたもの。DIVの新たな挑戦の幕開けを象徴したヴィジュアルだ。 DIVは明日7月11日の心斎橋JANUS公演より自身初となるフェスイベント<夏の行方FES>を開幕させる。ファイナルとなる7月28日の恵比寿LIQUIDROOM公演には、satoshiの熱烈なオファーによって、シドのゆうやがスペシャルゲストとして電撃参加することも決定している。 ■配信シングル「Lost in Paradise」2025年8月20日配信開始 ■<DIV ONEMAN LIVE「Lost in Paradise」>2025年11月6日(木) Zepp Shinjukuopen17:45 / start18:30▼チケットFCチケット 5,500円(税込)一般チケット 6,000円(税込)当日券 7,000円(税込)※入場時ドリンク代別途必要※未就学児童入場不可【FC「DIV Premium Club」先行(S/抽選受付)】受付期間:7月10日(木)21:00〜7月29日(火)23:59FC入会:https://fanicon.net/fancommunities/5327【OFFICIAL先行(A/抽選受付)】受付期間:8月9日(土)12:00〜8月31日(日)23:59【プレリザーブ(B/抽選受付)】受付期間:9月6日(土)12:00〜9月16日(火)23:59【プレリザーブ二次(B/抽選受付)】受付期間:9月27日(土)12:00〜10月5日(日)23:59【一般発売(C)】発売開始:10月19日(日)10:00〜入場順:S→A→B→C→当日券 ■DIV主催イベント<夏の行方FES>▼<夏の行方FES -大阪編->7月11日(金) 心斎橋JANUSopen18:00 / start18:30出演:DIV / カメレオ / ザアザア / THE MADNA前売り:5,500円 / 当日:6,600円(税込/ドリンク代別)※オールスタンディング / 紙チケットのみ ▼<夏の行方FES -愛知編->7月13日(日) 名古屋ell fits allopen18:00 / start18:30出演:DIV / カメレオ […]

