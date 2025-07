yamaの新曲「Ever」が、7月16日に配信リリースされることが決定した。 本作は、monogatary.com主催のコンテスト「モノコン2024」大賞作品を表現した楽曲。「モノコン2024」では、オーダーメイドの結婚指輪工房「ith」10周年を記念して実現した特別なコラボ賞「ith×yama賞~One Story.One Ring.~」が企画された。「Ever」は、大賞作品「you are my(著・夏夜米子)」を原作として制作された楽曲となる。 作曲/編曲は、サウンドプロデューサー/シンガーソングライターのESME MORI、作詞はESME MORIとyamaの共作だ。 モノコン2024「ith×yama賞 ~One Story.One Ring.~」大賞作品https://monogatary.com/notification/notice/397563 ◆ ◆ ◆ ■yamaコメント目に見えない変化も感じ取ってしまえるくらい近くにいて、眩いほど無邪気な姿に焦がれる。そんな淡い感情に影を落としたのは自分自身の弱さで、青春と呼ばれるはずだった日々の大半を葛藤で過ごしたのも自分の不完全さで。でも過去の悲しみを自分で抱きしめることができたなら、きっとこれからはどんな形の感情も大切にできるような気がする。自分で自分を許すことで、雪解けする過去もあるはずだと。そんなことを想いながら歌いました。 ◆ ◆ ◆ 関連リンク◆yama オフィシャルX◆yama オフィシャルInstagram◆yama オフィシャルTikTok

