2023年、「babel」でキングレコード内のEVIL LINE RECORDSから鮮烈なデビューを飾ったBimi。そして今年4月9日には待望の1stアルバム『R』をリリースし、自身のアイデンティティや自己認識を形にし、表現者としてのアプローチの広さ、根源性、深度を、より強烈に表出させた。 ◆ライブ写真 そのアルバムを引っ提げてのツアー<Bimi Release Party Tour 2025 -R->が、4月26日の石川EIGHT HALLより全国10箇所で開催され、その最終公演となる渋谷Spotify O-EAST公演が7月6日に行われた。 開場するとすぐに人で溢れかえるフロア。その光景からは今日のライブに対するオーディエンスの熱気と期待感がしっかりと伝わってくる。そしてバックDJであり、Bimiと共同で作品のトラックメイクを手掛けるDJ dipが手を振りながら登場し、「ツアーファイナル!ぶちかましていくぜ!」と観客を煽る。 そのまま、大歓声に包まれてステージに登場したBimiは、「渋谷にでっけえ輪を作りにきました!」とシャウトし、「輪 -味変-」からライブをスタート。Bimiのボーカルと会場からのレスポンスから生まれるボルテージは、ライブの冒頭から一気に最高潮へと達した。Bimiのライブには欠かせないダンスチューン「You Gotta Power」、カプセルトイ専門店「#C-pla」とのコラボで制作された「Right-Hand Chance」とその熱気は更に高まっていく。 「ありがとう渋谷。よろしくおねがいします。10公演目を迎えられてとても幸せです。ここまでこれてよかったと思います。めちゃくちゃ曲やりますので、楽しんでください」とオーディエンスに呼びかけ、「Let’s Go!Whoopee!」というコールから「ラップスタア誕生2023」でも大きな注目を集めたWhoopee Bombが登場し「百鬼夜行 feat.Whoopee Bomb」を共に披露。そのまま「NINJA」や「Miso Soup」と、「和」のモチーフをテーマにした楽曲を連続で披露。Bimiの音楽性の広がりを感じさせる展開だ。 「2年前にメジャーデビュー宣言をしたこの会場に帰ってこれたのはすごく嬉しい」という言葉に続いて「Popstar」。ショッキングなリリックを会場全体で合唱することで、観客とBimiとの共犯的な関係性を形作る。そういった熱を落ち着かせるように、ポルノグラフィティの新藤晴一をプロデューサーに迎えた、アコースティックな音像が印象的な「ゴースト feat.新藤晴一(from ポルノグラフィティ)」、彼がモチーフに置いてきた“27クラブ”をテーマにした「27th -味変-」と、エモーショナルな楽曲を丁寧に歌い上げる。 DJ dipのDJプレイに続いて、COUNTRY YARD/mokuyouviのSitが登場。バンドサウンドに彩られたメロコアスタイルのトラックに、BimiとSitのボーカルが重なり響く「All the things feat.Sit(from COUNTRY YARD,mokuyouvi)」を披露した。そして“TRAP×演歌”という斬新すぎるスタイルの楽曲に、演歌歌手の椎名佐千子を迎えた「軽トラで轢く-味変- feat.椎名佐千子」と、そのコラボの幅と妙をパフォーマンスとしても形にする。 「いろんな人に支えられながらここまで来ました。この手応えをもっと上のステージで楽しみたい。これからもぶち上げていくから、よろしくお願いします」と、この日への感謝を言葉にするBimi。そして「頭振ってくれ!」というシャウトから、デスボイスも飛び出す「暴食」、Bimiの視点から現代社会や世相を語るポリティカルな「額 -HITAI-」とテーマ的にも落差の大きな楽曲を披露。「情緒がどうなるかと思いました。ほんとにいろんな曲を作ってるね」とこの展開を振り返った。 そして盟友であるDJ dipとの出会いを思い返し、Bimiの「語った夢はまだまだ大きいよね」という言葉に、DJ dipも「まだ夢半ばだね」と返し、そこからは二人が見る目標の大きさと友情の深さを感じさせられた。そのままBimiとDJ dipが初めてタッグを組んだ、このプロジェクトの原点とも言える「Tai」に続き、Bimiの死生観を感じるような「Anubis」を披露。 そしてミッドテンポのいわゆるヒップホップビートに、メロウにラップを乗せる「辻斬り」から、呂布カルマを迎えての「無敵 feat.呂布カルマ」と、ストロングスタイルのラップスタイルで、そのスキルをしっかりとライブでも表現する。MADKIDのYUKIを迎えた「Bright feat.YUKI(from MADKID)」ではポップかつメロディアスなラップを聴かせた。 「プレゼントがあるんでみんなで見ましょう」という言葉に続き、スクリーンにはBimiが続けている自主企画シリーズ<Bimi Live Galley>が、9月と10月に3公演で行われることが発表され、歓声と拍手が巻き起こる。そしてソリッドかつクールな感触のある「Absolute ZERO」からライブはラストスパートへ。オーディエンスも飛び跳ね、コールする「ミツ蜂」、ヘヴィ/デジタルロックとも言える爆音のビートにシャウトを交えてメッセージを歌い上げる「怒鈍器」と、会場が一体となって熱狂の渦が巻き起こる。 そのまま「今日はめっちゃ楽しかったです。楽しかったですか?渋谷一つになって帰りましょう」という言葉から「Die young」へ。合唱に包まれるなか、「ありがとうございました」と短い一言を残してステージを降りるBimi。鳴り止まないアンコールの声に応えステージに戻り、セットリストになかった「LOVE」を、アカペラから会場との合唱、そして本編へとドラマティックに展開。「引き続きBimiのことよろしく。終わり!」というさっぱりとした言葉でステージをあとにした。 演出された過剰なエモーショナルさではなく、楽曲に込められたメッセージの確かさ、ライブパフォーマーとしてのスキルの高まり、アーティストとしてのポテンシャル、そして彼が根本的に持つ情熱によって、オーディエンスすべてを楽しませる“ライブアクトとしての強さ”を十二分に提示したこの日のBimi。 […]

