»àµåÍ¿¤¨¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¡×¡¡½¡¤ÈâË¤ß¹ç¤¤¡Ä·Ù¹ð»î¹ç¤Ë¡ÖÍð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
½¡¤Ø»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ö¡ÊÀ©µå¤¬¡ËÍð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¢£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ 4¡¼0 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡Ê10Æü¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï10Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë0-4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£7²ó¤Ë¤Ï¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥¾¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹Åê¼ê¤¬½¡Í¤ËáÆâÌî¼ê¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨¤Æ°ì¿¨Â¨È¯¤Î¶õµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢·Ù¹ð»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÀ©µå¤¬¡ËÍð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤À¤±ÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢3µåÌÜ¤Î150¥¥í¤¬½¡¤ÎÇØÃæ¤ËÄ¾·â¡£Î¾¼Ô¤ÎâË¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÓÃæ¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¤âÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï»àµå¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿³È½ÃÄ¤¬¶¨µÄ¤·¤Æ·Ù¹ð»î¹ç¤¬Àë¸À¤µ¤ì¤¿¡£8Æü¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¤È¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤Ë»àµå¡£9Æü¤Ë¤âËÒ¸¶Âç¤¬º¸Éª¤Ë»àµå¤ò¼õ¤±¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£¤³¤ÎÆü¤â2²ó¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ËÜ·ÃÂç³°Ìî¼ê¤¬»àµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë