Ãæ¹ñ·³µ¡¤¬¤Þ¤¿¡Ö°Û¾ïÀÜ¶á¡× 2ÆüÂ³¤±¤ÆÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«±ÒÂâµ¡¤ËÀÜ¶á·«¤êÊÖ¤¹
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎÀïÆ®Çú·âµ¡¤¬¼«±ÒÂâµ¡¤ËÂÐ¤·¡¢2ÆüÂ³¤±¤Æ¡Ö°Û¾ïÀÜ¶á¡×¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î9Æü¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÎJH7ÀïÆ®Çú·âµ¡¤¬ÆüËÜ¼þÊÕ¤ÎÅì¥·¥Ê³¤¾å¶õ¤Ç·Ù²ü´Æ»ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ÎYS11EB¾ðÊó¼ý½¸µ¡¤ËÂÐ¤·¡¢¤ª¤è¤½70¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤Þ¤Ç¡Ö°Û¾ïÀÜ¶á¡×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ï10Æü¤âÊ£¿ô²ó¡¢ÀÜ¶á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ·³µ¡¤Ï¡¢¹Ò¶õµ¡¤ò·âÄÆ¤Ç¤¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ASEAN¡áÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¤Î³°Áê²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë´ä²°³°Ì³Âç¿Ã¤Ï10Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î²¦µ£³°Áê¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¡Ö¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÂÐ±þ¤ò¶¯¤¯µá¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹³µÄ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£