Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年7月8日(火)0時から7月10日(木)23時59分まで一年に一度のビッグセール｢Amazonプライムデー 先行セール｣を開催中。

現在、7月8日に発売したばかりで圧倒的な処理性能と映像美を備えた「POCO F7」や、格安ながら大容量バッテリーと鮮やかなディスプレイが特長の「POCO M7 Pro 5G」など、Xiaomi（シャオミ）のスマートフォンがお得に登場しています。

7/8に発売したばかりのXiaomiのスマートフォン「POCO F7」が早くも11％オフのタイムセール特価に！

Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー 48,980円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン Snapdragon 8s Gen 4を搭載 6500mAh 6.83インチ 高精細ディスプレイ 90Wハイパーチャージ docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 48,980円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

ゲームや動画視聴を楽しむならこれ。Xiaomiの「POCO X7 Pro」が最大19％オフとお買い得！

Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 41,119円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 イエロー 41,119円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO X7 Pro 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 90Wハイパーチャージ 120Hz 有機ELディスプレイ IP68防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン 40,717円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

大容量バッテリー搭載でゲームや写真撮影が一日中楽しめる、Xiaomiの「POCO M7 Pro 5G」がセール特価で勢揃い！

Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 グリーン 23,731円 （28％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB+256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 シルバー 24,821円 （25％オフ） Amazonで見る PR PR

Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8GB 256GB 日本語版 Simフリー スマートフォン 120Hz有機ELディスプレイ 大容量バッテリー docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ブラック 24,980円 （24％オフ） Amazonで見る PR PR

ライカと共同開発したトリプルカメラシステムを搭載した、「Xiaomi 15」が19％オフ！

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+512GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー ブラック 111,779円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+512GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー ホワイト 111,779円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Xiaomi 15 12GB+512GB ライカSummilux光学レンズ トリプル5000万画素カメラ コンパクトボディ 5410mAh大容量バッテリー グリーン 111,779円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

5160mAhの大容量バッテリー搭載で最大22時間の動画再生が可能。Xiaomiの「Redmi 14C 8GB+256GB」が31％オフ！

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 8GB+256GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 スターリーブルー 14,980円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 8GB+256GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 ミッドナイトブラック 14,980円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

シャオミ(Xiaomi) SIMフリー スマートフォン Redmi 14C 8GB+256GB 6.88インチディスプレイ 5160 mAh 大容量バッテリー 18W急速充電 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 セージグリーン 14,980円 （31％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Xiaomiのセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年7月10日19時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Source:「Amazonプライムデー 先行セール」