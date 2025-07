写真撮影後に話すトランプ大統領とルッテNATO事務総長。「アメリカ抜き」は回避できたが……(写真: Simon Wohlfahr/Bloomberg)

欧州ではウクライナ戦争をきっかけに「ロシア脅威論」が急速に高まっている。そんな中、2025年5月15日にロンドンの国際戦略研究所(International Institute for Strategic Studies:IISS)が衝撃的なレポートを発表した(Defending Europe without the United States: Costs and Consequences)。

同報告は「ロシアのウクライナ侵攻、ロシアが欧州諸国に仕掛けるハイブリッド戦争、トランプ政権の軍事的要求によって、欧州の政策決定者はアメリカへの依存を低下させ、極端な場合、アメリカ抜きのNATOを準備する必要性を検討することが不可欠である」としている。

さらに2025年半ばまでにウクライナ戦争の停戦協定が締結され、アメリカ政府がNATOから撤退するプロセスが始まると想定している。「ウクライナ戦争後、ロシアは2027年にはNATO同盟国、特にバルト諸国に重大な軍事的挑戦をもたらす立場を確立する可能性がある」とも指摘している。

ウクライナ戦争によってロシアの陸軍は消耗したが、空軍と海軍はほとんど無傷で残っている。NATOが撤退した米軍の穴を埋めるには1兆ドルの資金が必要と試算している。

欧州で高まる“ロシア脅威論”

『AP通信』は「NATO高官はロシアの脅威に対抗するためには空軍力とミサイル防衛能力を400%増やす必要があると語っている。

さらにモスクワは5年以内に欧州を攻撃する準備ができるだろうと警告している」と伝えている。ルッテNATO事務総長も「ロシアは弾薬生産でNATOをはるかに上回っており、同盟国は(軍需生産で)“量子的”な飛躍を遂げなければならない」と語ったことを紹介している(2025年6月10日、「NATO chief calls for ‘quantum leap’ in defense and says Russia could attack in 5 years」)。

この発言はNATO加盟国に軍事費をGDPの5%にまで増やすというトランプ大統領の要求を受け入れさせる狙いがあったと思われるが、NATOがロシアの軍事的脅威に神経質になっていることは間違いない。

『Reuters』は、ドイツの『Der Spiegel』誌が入手した機密文書に触れ、「機密文書によれば、クレムリンは10年後にNATOに対して大規模な攻撃を行うために必要な産業と指導部の構造を調整している」と指摘している(2025年6月20日、「German military deems Russia ’existential risk’ to nation and Europe, Spiegel reports」)。

『AP通信』も6月18日に「EU's top diplomat warns that Russia has a plan for long-term aggression against Europe」と題する記事で、EU外交政策最高責任者カヤ・カラス氏の言葉を紹介している。同氏は「ロシアは様々な妨害工作やサイバー攻撃によって、既にEUの直接的な脅威になっている。EU27カ国の合計軍事費を上回るロシアの巨額の軍事費は、プーチン大統領が将来、その軍事力を行使する計画を持っていることを示している。

これはEUに対する攻撃のための長期的な計画である。使用する気がなければ、これほどの軍事費を使う必要はない」と語り、ロシアの侵略的な行動として、領空侵犯、挑発的な軍事訓練、エネルギー・グリッド、パイプライン、海底ケーブルへの攻撃などを挙げている。

こうしたロシアの軍事的な脅威の高まりの中で、トランプ大統領はNATO加盟国にさらなる軍事費の引き上げを要求し、受け入れなければ、欧州から米軍を撤退させると圧力を掛けた。NATOにとって、アメリカを欧州に引き留め、欧州の安全保障にコミットさせるためには、その要求を飲むしかなかった。

もちろん、トランプ大統領の機嫌を損ねるわけにはいかない。カナダで6月8〜9日に開催されたG7首脳会議においてトランプ大統領は初日に参加しただけで帰国してしまった。NATOはそうした事態を何としても避けたかった。報道からはNATOがトランプ大統領を特別扱いしたことがわかる。

会議前に軍事費増で合意し、ご機嫌取り

『The Guardian』は6月25日に「なぜNATOは重要な会議でトランプのために赤いじゅうたんを敷いたのか」と題する記事を掲載している。「赤いじゅうたん」は極めて重要な人物を特別待遇で迎えるために使われる比喩的な言葉である。

イスラエル・イラン戦争を休戦に導き、自らを「平和の救世主」と称するトランプ大統領を異例の敬意を持って出迎えたのである。同記事は、アメリカのマシュー・ウィテカーNATO大使が「NATOの歴史で最も重要な意味を持つ瞬間である」と語ったと伝えている。トランプ大統領は王のように振る舞い、NATOの首脳は従者のごとく従った。

『Reuters』も6月26日に「NATOのトランプ氏へのお世辞は時間稼ぎにはなったが、難しい問題には向き合わなかった」と題する記事を配信している。「NATOはトランプ氏を喜ばせ、同盟を維持するために、称賛を惜しみなく送り、『王室のような待遇』を演出し、彼のスローガンまで真似するなど、あらゆる手段を尽くした」と指摘している。

また、NATOの決議は全会一致が原則なので、ハーグでのNATO首脳会議が始まる前からNATO事務局は加盟国に対して軍事費のGDP比5%目標を認めるように積極的に根回しを行った。ロシアから遠く、財政に余裕がないスペインが反対したため、同国のみ目標を2.1%とし、ほかの加盟国は目標を5%とする合意が会議開催前になされた。

そこまで配慮して出されたのが6月25日の「ハーグ宣言」だ。内容は以下の5項目である。

NATOはワシントン条約の第5条の集団的自衛権に対するコミットメントを再確認する。NATOは同盟を護持し、自由と民主主義を保護するための決意と団結は不動である。

加盟国は重大な安全保障の脅威と課題、特にロシアによる安全保障とテロリズムの持続的、長期的な脅威に直面しており、2035年までにGDPの5%をコア防衛(core defense)支出と防衛・安全保障関支出に回し、条約の第3条(締約国は継続的かつ効果的な自助努力と相互援助を通じて、個別的および集団的に武力攻撃に抵抗する能力を維持・強化する)に従って集団的義務を果たす。

5%の防衛支出は2つの重要なカテゴリーで構成される。2035年までにGDPの中核的軍事費に3.5%を割り当てる。重要な防衛インフラストラクチャを保護し、ネットワークを守り、防衛産業基盤を強化するために最大でGDPの1.5%を支出する。この計画に基づく支出は2029年に再検討される。加盟国は、ウクライナの安全保障は欧州の安全保障でもあり、ウクライナへの継続的な支援を行うことを再確認した。ウクライナの安全はNATOの安全に貢献している。

げ談噌颪遼姫匯唆箸龍力を迅速に拡大する。加盟国間の防衛貿易障壁を排除し、防衛産業協力を促進する。

2026年の首脳会議はトルコで開催される。

会議の最大の焦点は、アメリカがワシントン条約第5条「集団的自衛権」を順守するかどうかであった。トランプ大統領は、集団的自衛権の解釈を見直すと示唆し、NATOに軍事費をGDPの5%まで引き上げるよう圧力をかけた。

前述のように首脳会議が始まる前に軍事費増加が合意されたことで、第5条問題は一応、解決した。会議前にトランプ大統領はルッテNATO事務局長と記者会見に臨み、「軍事費増加はすべての人にとって偉大な勝利だ」と語っている。さらにトランプ大統領は第5条に対するコミットメントに関する記者の質問に対し、「We are with them all the way(私たちは常に彼らと一緒だ)」と答えている。

トランプ大統領は、2025年初めの時点で欧州に駐留する米兵10万人の一部撤収を示唆していたが、その懸念は薄れた。当面、「アメリカ抜きのNATO」は消え、従来の同盟関係が継続されることとなった。

対話や信頼に基づく安全保障政策から軍事力強化へ

アメリカを欧州に繋ぎとめたNATOの次の問題は軍事費調達である。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の調査(2025年4月、「Trends in World Military Expenditure, 2024」)によれば、2024年のNATO全体の軍事費は1兆5060億ドルであった。アメリカの負担額は9970億ドル(全体の約66%)である。アメリカを除くNATOの負担額は5090億ドルとアメリカの半分程度しかない。

目標の2035年の軍事費の状況はどうなっているのか。SIPRI報告「NATO’s new spending target: challenges and risks associated with a political signal」(2025年6月27日)は、5%目標を政治・軍事的な側面と、財政的な側面から分析している。

同報告は、軍事費増での合意は「ロシアの脅威に対するNATOの抑止力としての決意と団結、共通のコミットメントを示す政治的な声明であった」と、その意味を説明している。さらに「NATOが軍縮のような外交的なメカニズムよりも抑止力、強さ、軍事的な準備を優先していることを示した」と指摘している。

これは1990年「欧州通常戦力(CFE)条約」で示された武器制御、透明性、信頼構築メカニズムに基づいて構築された安全保障のビジョンからの離脱を意味している。つまり、NATOは対話や信頼による安全保障メカニズムの路線から、軍事力強化路線へ舵を切ったのである。

財政的な意味合いについては、「多くのNATO加盟国の財政赤字の水準は相対的に高く、一部の加盟国では財政的持続可能性が疑わしい。ドイツだけが健全な財政政策を行っており、GDPに対する赤字比率は62.5%に留まっている。

2025年にドイツ議会は憲法を改正して、債務比率の上昇を認め、軍事費を増やすことができるようになった」と指摘している。だが、ドイツ以外の国は財政的に厳しい状況に置かれている。フランスの債務比率は2024年で112%に達し、イタリアは2023年で135%と高く、IMFはイタリアに財政改革を行うように勧告している。

同報告の試算では、多くの加盟国の軍事費は3倍前後増えることになる。ドイツの2024年の軍事費885億ドルは2035年3291億ドル(3.7倍)、フランスは647億ドルが2211億ドル(3.4倍)。ベルギーは86億ドルが456億ドル(5.3倍)。デンマークは100億ドルが303億ドル(3倍)。フィンランドは70億ドルが228億ドル(3.3倍)にそれぞれ増える。その財政負担は極めて大きい。同報告は2035年のNATOの年間総軍事支出は4.2兆ドルと推計している。

同報告は「加盟国は2倍から3倍に増える軍事費を効果的に吸収できるのか」と疑問を提起している。急激かつ大幅に増える軍事費を受け止める防衛産業が国内にあるのかという疑問である。結局、増えた軍事費を使ってアメリカから武器を輸入するしかない。アメリカの武器への依存度が高まれば、NATOが目指すアメリカからの自立性が損なわれてしまう。

また、軍事費の増加はほかの予算を抑制することになり、教育や社会福祉の後退が懸念される。場合によっては増税が必要になるかもしれないが、加盟各国が置かれた政治的、社会的状況はそれぞれ異なる。そうした差を無視して、一律に軍事費のGDP比目標を設定することの合理性は疑わしい。

軍拡競争で世界経済は低成長へ

同報告は「GDPの5%の目標を達成するためには、巨額の財政資金を動員する必要がある。その規模は冷戦終結後、見られなかったような規模である。軍事費の継続的な増加は、協力と対話、国際順守、共通財を通しての平和の促進、共通利益のための国際的な関与、紛争の平和的解決という文化からの離脱を意味している」と指摘している。

トランプ大統領やアメリカの保守主義者は、人類が築き上げてきた国際的なコンセンサスを破壊することに躊躇しない。それがトランプ大統領の「一国主義」と「アメリカ・ファースト政策」の帰結なのである。負担を減らすアメリカは軍事費のGDP比率が2024年の3.4%から2035年には2.4%に低下する見込みだ(アメリカ議会予算局)。

トランプ大統領は日本に対しても軍事費増を要求してくるだろう。アジア太平洋のアメリカの同盟国が軍事費を増やせば、中国も軍事費を増やす。世界的な軍拡競争の中でアメリカだけが軍事費を減らすという奇妙な状況が生まれる。世界経済は冷戦後の軍縮で「平和の配当」を得て成長した。逆に軍拡競争は各国に大きな経済的負担を強いる。トランプ大統領の近視眼的で、独善的な発想が、世界を低成長に導く可能性が高い。

(中岡 望 : ジャーナリスト)