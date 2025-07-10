21:30
米新規失業保険申請件数（06/29 - 07/05）
予想　N/A　前回　23.3万件

米失業保険継続受給者数（06/22 - 06/28）
予想　N/A　前回　196.4万件

22:00　
ムサレム・セントルイス連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）主催イベント出席（質疑応答あり）

11日
2:00　
米30年債入札（220億ドル）

2:45　
ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演

3:30　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済見通しとFRBの課題について講演（質疑応答あり）


ウクライナ復興会議（11日まで）

※予定は変更されることがあります。