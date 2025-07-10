ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
米新規失業保険申請件数（06/29 - 07/05）
予想 N/A 前回 23.3万件
米失業保険継続受給者数（06/22 - 06/28）
予想 N/A 前回 196.4万件
22:00
ムサレム・セントルイス連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）主催イベント出席（質疑応答あり）
11日
2:00
米30年債入札（220億ドル）
2:45
ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演
3:30
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済見通しとFRBの課題について講演（質疑応答あり）
ウクライナ復興会議（11日まで）
※予定は変更されることがあります。
米新規失業保険申請件数（06/29 - 07/05）
予想 N/A 前回 23.3万件
米失業保険継続受給者数（06/22 - 06/28）
予想 N/A 前回 196.4万件
22:00
ムサレム・セントルイス連銀総裁、公的通貨金融機関フォーラム（OMFIF）主催イベント出席（質疑応答あり）
11日
2:00
米30年債入札（220億ドル）
2:45
ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演
3:30
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、米経済見通しとFRBの課題について講演（質疑応答あり）
ウクライナ復興会議（11日まで）
※予定は変更されることがあります。