¤³¤Î²Æ¡¢ÎÃ¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤¹¤ë¤Ê¤é¥³¥³¡ª HIS¸·Áª¤Î·ê¾ì¡ÖÈò½ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×4Áª¡ÚÇã¤Ã¤ÆÆÀ¥â¥Î¡õ²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¡Û
¡ÚÇã¤Ã¤ÆÆÀ¥â¥Î¡õ²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¡Û
²Æ¤ÏÌÔ½ë¤òÈò¤±¤ÆÈò½ëÃÏ¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤³¤ÇHIS¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¥×¥í¤¬¡¢Ã±¤Ë¡È½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÃíÌÜ¤ÎÈò½ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¸·Áª¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Èò½ë¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
º£Ç¯¤Î²Æ¤âÌÔ½ë¤òÈò¤±¤ÆÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤¤¤â¤Î¡£¡ÖÄêÈÖ¤Ç¤¹¤¬Èò½ëÃÏ¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤Ï·Ú°æÂô¡×¤È¤ÏHIS¤Î·¬¸¶ÍµÈþ¤µ¤ó¡£ÅÔ¿´¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¯¡¢Çã¤¤Êª¤ä¥°¥ë¥á¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½ºß¡¢ËÌ³¤Æ»¤âÈò½ëÃÏ¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¿Íµ¤¡£°°»³Æ°Êª±à¤ä¥Õ¥¡¡¼¥àÉÙÅÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀä·Ê¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë»¥ËÚÈ¯¡ØHIS¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°°»³Æ°Êª±à¡õÉÙÎÉÌî·Èþ±ÍÆüµ¢¤ê¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¡Ù¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶üÏ©Àî¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤áÆ»Åì¥¨¥ê¥¢¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤âºÇ¶á¤ÏÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ã±¤Ë¡ÈÎÃ¤à¤À¤±¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Èò½ëÃÏ¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
HIS
¹ñÆâÎ¹¹Ô»ö¶ÈÉô ´ØÅì¸Ä¿ÍÎ¹¹Ô¥Ä¥¢¡¼¥°¥ë¡¼¥×
¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥À¡¼¡¡·¬¸¶ÍµÈþ¤µ¤ó
2001Ç¯Æþ¼Ò¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¸å¡¢³¤³°¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂ¤À®¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯¤è¤ê´ØÅìÈ¯¤Î¹ñÆâ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ä¥¢¡¼Â¤À®¤òÃ´Åö¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò´ë²è¤¹¤ë
¡ã¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¡ª¡ä
1. ±Ç²è¤ÇÂçÃíÌÜ¤ÎÆüËÜ»°Áª¡¦À±¤ÎÌ¾½ê
Ä¹Ìî¸©
¡ÖÌîÊÕ»³¹â¸¶¡×
¢¥¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÆîËÒÂ¼Ìò¾ì
É¸¹â1345.67m¤Ë¤¢¤ëJRÀþ¤ÎºÇ¹â±Ø¡¦ÌîÊÕ»³±Ø¡£Â¼¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëËÒÁð¥í¡¼¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¡Öµí¤À¤ë¤Þ¡×¤òÃµ¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê·¬¸¶¤µ¤ó¡Ë
·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîÊÕ»³¹â¸¶¡£ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¹ñÎ©Å·Ê¸ÂæÌîÊÕ»³±§ÃèÅÅÇÈ´ÑÂ¬½ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÀ±¶õ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£²Æ¤Ç¤âÎÃ¤·¤¯²÷Å¬¤Êµ¤¸õ¤âÌ¥ÎÏ¡£
¢¥¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖåºÎï¤ÊÀ±¶õ BEST3¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Æù´ã¤Ç¤âÈþ¤·¤¯Á¯ÌÀ¤ÊÀ±¶õ¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë
¢¥·Ú°æÂô¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö¡£¡ÈÈ¬¥ö³Ù¥Ö¥ë¡¼¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÀ¡¤ó¤ÀÀÄ¶õ¤Î²¼¡¢ÁÔÂç¤Ê·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡ã¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡ä
2. ¶üÏ©Àî¤Ç¿Íµ¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£ÂÎ¸³
ËÌ³¤Æ»
¡Ö¶üÏ©¼¾¸¶¡×
¢¥¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¶üÏ©´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ
¶üÏ©¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö´ßÊÉÏ§¤Ð¤¿¡×¤ä¶üÏ©Àî¤Ç¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¶üÏ©¼¾¸¶¤ÎÃæ¤ò¤Î¤ó¤Ó¤êÁö¤ë¡Ö¤¯¤·¤í¼¾¸¶¥Î¥í¥Ã¥³¹æ¡×¤â¿Íµ¤¡Ê·¬¸¶¤µ¤ó¡Ë
Åìµþ¥É¡¼¥àÌó6000¸ÄÊ¬¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ëÆüËÜºÇÂç¤Î¼¾¸¶¡£¶üÏ©¤Î7¡Á9·î¤Î·îÊÌÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï20ÅÙÁ°¸å¤È²á¤´¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥«¥Ì¡¼¤ä¥Ü¡¼¥È¤Ç¶üÏ©Àî¤«¤é¼¾¸¶¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ÏÂç¿Íµ¤¡£ÀÅ¤±¤µ¤ÎÃæ¤Ë¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¢¥¡ÈÂç´ÑË¾¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÙ²¬Å¸Ë¾Âæ¤«¤é¤Ï¶üÏ©¼¾¸¶¤ÎÍºÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ò°ìË¾¡£Í¼¾Æ¤±¤¬ÆÃ¤ËÈþ¤·¤¤
¢¥¥¨¥¾¥·¥«¤ä¥¿¥ó¥Á¥ç¥¦¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î´õ¾¯Æ°Êª¤¬À¸Â©¡£¥Ð¡¼¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ä¼Ì¿¿°¦¹¥²È¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀ»ÃÏ
3. ¼«Á³¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¼«Á³¤Î¥¯¡¼¥é¡¼
»³Íü¸©
¡ÖÌÄÂôÉ¹·ê¡×
¢¥¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÉÙ»Î´Ñ¸÷¶½¶È
30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë½ë¤µ¤ÎÆü¤Ç¤âÉÙ»Î»³¸Þ¹çÌÜ¤Ï15ÅÙ¡¢ÌÄÂôÉ¹·ê¤Ï3ÅÙÄøÅÙ¤ÎÎÃ¤·¤µ¡£´ØÅì¤«¤é¤ÎÆüµ¢¤ê¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡Ê·¬¸¶¤µ¤ó¡Ë
»³Íü¸©ÌÄÂôÂ¼¤Ë¤¢¤ëÅ·Á³µÇ°Êª¤ÎÍÏ´äÆ¶·¢¡£Æ¶Æâ¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÏÌó3ÅÙ¤ÈÄã¤¯¡¢²Æ¤Ç¤âÉ¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë½Õ¤«¤é½é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅ·°æ¤«¤éÅ©¤ë¿åÅ©¤¬Åà¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ëÉ¹Ãì¤äÉ¹¤ÎÊÉ¤¬¸«¤É¤³¤í¡£
¢¥²Æ¤Ç¤âÉ¹Ãì¤äÉ¹¤ÎÊÉ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿É¹¤¬¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¡ãÃ´Åö¼Ô¥¤¥Á¿ä¤·¡ª¡ä
4. ¡È¿ÎÍä¥Ö¥ë¡¼¡É¤ÇÇ¼ÎÃ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£
¹âÃÎ¸©
¡Ö¿ÎÍäÀî¡×
¢¥¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¿ÎÍäÀî¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥»¥ó¥¿¡¼
´ñÀ×¤ÎÀ¶Î®¡¦¿ÎÍäÀî¡£Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤Àî¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥«¥ä¥Ã¥¯¤Ê¤É¡ÈÎÃ¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Æ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡Ê·¬¸¶¤µ¤ó¡Ë
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¿ÎÍäÀî¡£¡È¿ÎÍä¥Ö¥ë¡¼¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÈþ¤·¤¤ÀÄ¿§¤Î¿åÌÌ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¥«¥Ì¡¼¤ä¥«¥ä¥Ã¥¯¡¢SUP¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¥¿ÎÍä¥Ö¥ë¡¼¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö°Âµï·ÌÃ«¡×¤È¡ÖÃæÄÅ·ÌÃ«¡×¤¬¤¢¤ë¿ÎÍäÀîÄ®¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥×¾ì¤â¤¢¤ë
>> ÆÃ½¸¡ÚÇã¤Ã¤ÆÆÀ¥â¥Î¡õ²Æ¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº¡Û¢¨2025Ç¯6·î6ÆüÈ¯Çä¡ÖGoodsPress¡×7·î¹æ59¥Ú¡¼¥¸¤Îµ»ö¤ò¤â¤È¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹õÀî½¨µª¡ä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÎ¹¹Ô¤ËÂç³èÌö¡ª¥¹¡¼¥ê¡¼¤Î¿·ºî¥Ð¥Ã¥°¤Ï¹â¤¤¼ýÇ¼ÎÏ¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬Ì¥ÎÏ
¢¡¡Ö¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¡×¤ò¸½¼Â¤Ë¡£¥À¥¤¥Ë¡¼¥ÞÀ½Ä¶·ÚÎÌ¥µ¥¤¥¯¥ë¥®¥¢¤¬¼«Å¾¼ÖÎ¹¤òÌµ¸Â¤Ë¹¤²¤ë¡ª
¢¡ìû¤¬Æ§¤á¤Æ¡¢¾ö¤á¤Æ¡¢Ä¶·Ú¤¤¡ªOn¡ßmita¤Î¡ÈÎ¹¤ËºÇÅ¬¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡É¤¬ÅÐ¾ì