森脇梨々夏の最新デジタル写真集『りりちゃんち』(ワニブックス)が、7月7日に発売された。

本作のテーマは、“ピュアすぎる”で話題の森脇梨々夏が、地元の“ツレ”と過ごす休日の1日。バイクで近所へおでかけしたり、中華屋に行ったり…まるで彼女と一緒にいるようなリアルな距離感に胸が高鳴る全80ページ。飾らない笑顔と魅力がぎゅっと詰まった1冊となっている。

森脇梨々夏 プロフィール

もりわき・りりか

2002年5月8日生まれ。兵庫県出身。身長161cm。

YouTube『佐久間宣行のNOBROCK TV』でドッキリ企画などに出演し、「ピュアすぎる」キャラクターが話題に。本人SNS(X:@moririka_0508、Instagram:@ririka_0508)

YouTube公式チャンネル『森脇梨々夏のりりちゃんねる』は登録者11万人を超える。

書誌情報

デジタル限定写真集 森脇梨々夏写真集『りりちゃんち』

撮影:LUCKMAN

定価:2,200円(税込)

発行:ワニブックス

