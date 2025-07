INORANが、かねてより予告していたライブツアー<INORAN TOUR Determine 2025>の詳細を発表した。 本ツアーは、9月24日にリリースされることが発表されたニューアルバム『ニライカナイ-Rerecorded-』を引っ提げて開催される、アルバム発売記念ツアー。 2007年に発表されたアルバム『ニライカナイ』を最新版INORANサウンドでリレコーディングした『ニライカナイ-Rerecorded-』を携えて行われるこのツアーは、そのタイトルが表す通り、2007年開催の<TOUR 2007 Determine>をこの2025年に再現するリバイブツアーになるという。 今春に行われた<INORAN presets SONIC DIVE 2025>も記憶に新しいINORANバンド不動のメンバー、ギターのYukio Murata(my way my love)、ベースのu:zo、ドラムのRyo Yamagataという、盤石の布陣で鳴らされる「ニライカナイ」の最新版の世界とは……。 タイムリープ、そして、過去から現在へと至る旅──INORANの過去・現在・未来がクロスオーバーする、そのステージは必見だ。 2019年以来、実に6年ぶりの全国ツアーとなる本ツアーだが、昨年の<BIRTHDAY CIRCUIT ‘24>で好評を博した、Tシャツがチケットとなりそのまま入場できるプレミアムチケットがふたたび登場。お揃いのTシャツを着て楽しむライブは、さらなる一体感をもたらしてくれるだろう。 さらに、プレミアムチケット、通常チケットともセット販売があり、購入枚数に応じてチケット料金がディスカウントされるシステムも導入。 オフィシャルファンクラブ「NO NAME?」では、一般先行に先駆けて、7月10日20時より、チケット最速先行予約がスタートする。 <INORAN TOUR Determine 2025>09月27日(土) 渋谷CLUB QUATTROOPEN 16:15 / START 17:00 10月03日(金) 福岡DRUM Be-1OPEN 18:00 / START 18:30 10月05日(日) 広島SECOND CRUTCHOPEN 16:30 / START 17:00 10月11日(土) 梅田CLUB QUATTROOPEN 16:15 / START […]

The post INORAN、アルバム『ニライカナイ-Rerecorded-』を引っ提げリバイブツアー開催 first appeared on BARKS.