22歳の歌い手Adoが11月、自身初のドームツアーを開催する。同ツアーのタイトルが<Ado DOME TOUR 2025「よだか」>に決定したことに加え、Adoのイメージディレクター・ORIHARAが手がけたライブのキービジュアルも公開となった。 Adoは現在、自身二度目のワールドツアー<Ado WORLD TOUR 2025 “Hibana” Powered by Crunchyroll>を開催中だ。4月26日のさいたまスーパーアリーナ公演からスタートしたツアーは、アジア・オセアニアを周り、ヨーロッパ公演まで終了したところ。7月のシアトル公演を皮切りにはじまるツアー後半は、北米、中南米を周遊し、8月24日にハワイのホノルルで最終公演を迎える。チケットは世界24都市25公演でソールドアウトしている。 凱旋公演として開催されるドームツアー<Ado DOME TOUR 2025「よだか」>は現在、VIP席と11/12の東京ドーム公演以外のSS席がソールドアウト。SNS/ローソンプレリクエスト先行予約受付は7月14日より。 ■<Ado DOME TOUR 2025「よだか」>11月11日(火) 東京・東京ドームopen16:00 / start18:0011月12日(水) 東京・東京ドームopen16:00 / start18:00(問)ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/11月22日(土) 大阪・京セラドーム大阪open15:00 / start17:0011月23日(日) 大阪・京セラドーム大阪open14:00 / start16:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-888▼チケット・VIP席 ¥30,000 (税込/VIPグッズ&特典付き) ※全日程SOLD OUT・SS席 ¥20,000 (税込/特典付き) ※11/12東京ドーム以外SOLD OUT・ファミリー席 ¥15,000 (税込/着席指定席)・S席 ¥15,000 (税込)・A席 ¥10,000 (税込)・A席 ¥10,000 (税込/着席指定席)・注釈付S席 ¥15,000 (税込)・注釈付A席 ¥10,000 (税込)・注釈付A席 ¥10,000 (税込/着席指定席)・車椅子席 ¥15,000 (税込)※3歳以上チケット必要/2歳以下入場不可※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳 […]

