shallmの新曲「虚飾のキス」(ドラマ『恋愛禁止』オープニング曲)が本日7月10日に配信リリースされ、同曲のミュージックビデオが公開された。 本作MVは山田耕介が監督を務め、無機質な空間が美しい花々に彩られた美しくもスタイリッシュな映像に仕上がっている。新曲「虚飾のキス」は、同ドラマのために書き下ろされた楽曲で、疾走感あふれるスリリングなロックサウンドと、切なくもシニカルな歌詞が光るナンバーとなった。 読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマは、主演・伊原六花、共演・佐藤大樹、渡邊圭祐で送るサスペンスドラマ『恋愛禁止』を2025年7月3日にスタート。本作は、原作者で、演出も務める長江俊和氏による同名小説。シリーズ累計35万部を突破する“禁止”シリーズの中の1作となる『恋愛禁止』(角川ホラー文庫/KADOKAWA刊)。長江氏自ら物語に完全オリジナル要素を加え、原作とは違う予測不能な展開で結末を迎える、恋愛ホラーサスペンスとなっている。 shallmは2025年7月より自身初となるツアー<shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆>を開催中。ツアー初日となる7月5日(土)北海道・SPiCEで、新曲「虚飾のキス」をライブ初披露している。 ■新曲「虚飾のキス」2025年7月10日(木)配信開始配信リンク:https://shallm.lnk.to/kyosyokuPR※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット木曜ドラマ『恋愛禁止』オープニング曲 ■読売テレビ・日本テレビ系全国ネット木曜ドラマ『恋愛禁止』2025年7月3日(木)スタート読売テレビ・日本テレビ系全国ネット(30局)プラチナイト枠:毎週木曜日よる23:59〜24:54 全10話▼出演伊原六花、佐藤大樹(EXILE / FANTASTICS)、渡邊圭祐原作:長江俊和 『恋愛禁止』 (角川ホラー文庫/KADOKAWA刊)主題歌:IS:SUE「コエ prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」(UNIVERSAL SIGMA / LAPONE GIRLS)オープニング曲:shallm「虚飾のキス」(ユニバーサル ミュージック) ■<shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆>7月05日(土) 北海道・SPiCE open16:30 / start17:00(問)マウントアライブ 050-3504-87007月19日(土) 大阪・梅田Shangri-Laopen16:30 / start17:00(問)キョードーインフォメーション 0570-200-8888月11日(月祝) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTROopen16:15 / start17:00(問)ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/▼チケット前売 ¥5,000(税込/ドリンク代別)前売 学割 ¥3,000(税込/ドリンク代別)年齢制限:未就学児入場不可 関連リンク ◆shallm オフィシャルサイト◆shallm レーベルサイト◆shallm オフィシャルTwitter◆shallm オフィシャルInstagram◆shallm オフィシャルTikTok◆shallm オフィシャルYouTubeチャンネル

