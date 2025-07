THE BAWDIESが、新曲「FORKS」を7月16日(水)に配信リリースする。 この日はROYの誕生日であり、「世界HOT DOGの日」でもあるという。彼らが独立して作った彼らの自主マネジメント「HOT DOG RECORDS」の名前を祝うような特別の日にリリースが決定した形だ。 「FORKS」は、THE BAWDIESの原点ともいえる1960年代UKロックへの回帰を掲げたロックンロール・ナンバーで、4人全員のコーラスワークが際立つ仕上がりとなっており、真夏の空気にもぴったりのフレッシュな一曲だとか。 なお、「FORKS」と前作「SUNNY SIDE UP」をカップリング収録した7inchアナログ盤『SUNNY SIDE UP / FORKS』も同日より販売スタートとなる。 配信シングル「FORKS」 2025年7月16日(水)00:00 配信リリースhttps://thebawdies.lnk.to/forks ■Pre-add/Pre-saveキャンペーン【期間】2025年7月10日(木)19:00〜7月16日(水)00:00【対象】Apple Music / Spotify【特典】THE BAWDIESオリジナル壁紙【設定ページ】https://www.toneden.io/v-dd/post/forks※SafariまたはChrome推奨 7inch Vinyl『SUNNY SIDE UP / FORKS』 2025年7月16日(水)発売¥2,500(税込)[詳細・購入] https://www.hmv.co.jp/news/article/250425117Side A:SUNNY SIDE UPSide AA:FORKS ROY presents <Mr. HOT DOG> 2025年7月16日(水) 新代田FEVEROPEN 19:00 / START 19:30チケット:¥6,000[問]FEVER 03-6304-7899 ◆THE BAWDIESオフィシャルサイト

