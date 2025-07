(MCU)最新作にして、新章「フェーズ6」を切り開く見逃し厳禁の『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』が、2025年7月25日より日米同時公開を迎える。この大注目作を一足お先に鑑賞できるチャンスだ。

異なる力と個性、揺るぎない家族の絆で戦う唯一無二のヒーローチーム、“ファンタスティック4”がついにMCUに初登場。人々を窮地から救い、世界中から頼られ愛されている彼らには、まもなく新たな命が生まれようとしていた。ところがリードの行動がきっかけで、惑星を食い尽くす宇宙神ギャラクタスの脅威が地球に迫る──。

2026年公開の『:ドゥームズデイ(原題)』に向けた超重大作。MCUは本作をもって「フェーズ6」への突入を開始する。映画史上最大級のクロスオーバーとなることが予想される新アベンジャーズに向けて、更にギアを上げるMCUの新たなる一作。物語はこれまでと違った世界観で展開されると見られるから、誰もが予備知識ゼロで飛び込める爽快なヒーロー超大作だ。

THE RIVERでは、本作を公開直前に鑑賞できる公開記念イベントに100名様をご招待する。

プレゼントキャンペーン概要

『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』公開記念イベント

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。

日時:

2025年7月24日(木)18:30開始(予定)

※ゲスト登壇を予定しております

会場:

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

東京都港区六本木6丁目10-2 六本木ヒルズ けやき坂コンプレックス



上映バージョン:

2D/字幕版

応募締切:

2025年7月14日(月)正午まで

応募方法:

(Xで応募する場合)をフォロー後、応募用ツイートをリツイート、以下フォームへ必要事項をご記入下さい。

(Instagramで応募する場合)をフォロー後、応募用ポストにいいね!、以下フォームへ必要事項をご記入ください。

当選者数:

100名様(ペア招待ではございません)

当選発表方法:

当選者様には7月14日(月)正午以降、 @theriver.jp より当日の詳細情報とともに当選メールを送付いたします。そちらへの返信をもって当選確認となります。返信の期日を過ぎてしまった場合は、大変恐縮ですが当選権を放棄したものとみなし、別の方に当選権を譲渡させていただきます。予めご了承下さいませ。

注意事項(ご応募の際に必ずお読みください):

※終了後に感想アンケートのオンライン回答をお願いします。ご記入いただいた内容は作品の宣伝活動や、後日THE RIVERに掲載予定の記事に使用させていただくことがございます。

※開映時間が遅れる場合がございます。

※イベントの詳細は後日、当選者様にメールにてお知らせいたします。

※上記のイベントにはメディアの取材が入る可能性があります。イベントの参加者が取材等で写り込む場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、会場内でTVカメラ及び/又はスチールカメラ等による撮影が行われ、その画像、映像等はイベントに関する告知及び弊社が実施するその他のプロモーションにおいて、弊社の裁量により適宜編集の上、各種媒体において、掲載、出版、放映、配信その他の方法により使用される可能性があります。

※イベントの参加者による会場内での写真撮影、動画撮影、録音行為はいかなる場合も禁止いたします。

※会場までの交通費及び個人的な飲食・宿泊費等は、当選者様ご自身のご負担となります。また、移動中及び会場内での事故等のトラブルについての責任は負いかねます。

※応募の際に頂いた当選者様の個人情報は、イベント運営のために必要な範囲で主催者より業務委託先事業者に提供する場合があります。なお業務委託先事業者は当該情報をイベント運営の目的のみのために使用し、イベント終了後は当該情報を速やかに破棄いたします。

※その他、イベントへのご参加にあたっては、主催者及びイベント運営者の指示及び会場のルールに従っていただきます。

※イベントの予定は、天候その他の理由により、急きょ変更又は中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

※イベントへのご参加は、当選されたご本人様のみとなります。代理の方のご入場はできません。

※本映画上映におきましては、知的財産保護の観点から、無許可の録音、録画が行われることのないよう、上映時の監視体制を執らせていただきます。

※当日は警備が入ります。警備員による暗視スコープ、金属探知機による手荷物チェックおよび、携帯電話・PC・録音・録画機器の付いた電子機器は電源を切った状態でのお配りする封筒への封入にご協力いただきます。

※未就学児(小学生未満)のご来場はできません。

※お一人で着席してのご鑑賞が難しい小さなお子様につきましては、ご鑑賞をお断りする場合がございます。

(c) 2025 20th Century Studios / (C) and TM 2025 MARVEL.

映画『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』は2025年7月25日、日米同時公開。

Supported by ウォルト・ディズニー・ジャパン