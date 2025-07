ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、かすれプリントがオシャレで古着風の着こなしが楽しめる、ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザイン「ユニセックスヴィンテージ風Tシャツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』映画公開30周年「ユニセックスヴィンテージ風Tシャツ」トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

価格:各2,990円(税込)

サイズ:S〜M、L〜LL

仕様:バイオウォッシュ加工

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』の映画公開30周年を記念したデザインのTシャツ。

『トイ・ストーリー』のアートが前後にプリントされ、インクがかすれたようなヴィンテージ感あるアートがとってもおしゃれ!

ユニセックスで着られるゆったりシルエットなのもポイントです。

デザインは「ベージュ」と「チャコール」の2種類がラインナップされています。

ベージュ

© Disney / Pixar

「ベージュ」デザインのTシャツ。

落ち着いた色味で、男性も着やすい渋めのカラーになっています。

© Disney / Pixar

首元には、劇中でもお馴染みの「ピザ・プラネット」のロゴが☆

ロゴはヴィンテージ調にプリントされています。

© Disney / Pixar

後ろはメニュー風のユニークなアートになっています。

手書き風のタッチや、「エイリアン」の似顔絵がかわいい!

チャコール

© Disney / Pixar

「チャコール」デザインのTシャツ。

深めの大人っぽいカラーリングで、白や赤のプリントが映えます!

© Disney / Pixar

さらに、表にはUFOに乗った「エイリアン」やピザの大きなアートが。

インパクト抜群なアートで遊び心たっぷりです。

© Disney / Pixar

後ろには『トイ・ストーリー』シリーズに登場する人気キャラクターたちの名前がずらりと並んでいます。

「ベージュ」「チャコール」それぞれ身生地には綿100%素材を使用。

洗いをかけた古着風の柔らかな仕上がりで、洗うほどに肌になじんできます。

大人を惹きつけるヴィンテージ調プリント&こだわりのアート!

かすれプリントがオシャレで古着風の着こなしが楽しめる、ディズニー&ピクサーデザイン「ユニセックスヴィンテージ風Tシャツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

