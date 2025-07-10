　国際サッカー連盟(FIFA)は10日、最新のFIFAランキングを発表した。日本代表は前回から2つ順位を落とし、17位となった。

　前回発表された4月以降、日本代表は6月に北中米W杯アジア最終予選の残り2試合に臨み、1勝1敗で終えた。最終予選初黒星の結果も踏まえ、最新のFIFAランクが15位から17位にダウン。アジア最上位はキープしている。

　また、1位から5位までは変わらず。6位はUEFAネーションズリーグを制し、ひとつ順位を上げたポルトガル代表が入っている。

1.(1)アルゼンチン

2.(2)スペイン

3.(3)フランス

4.(4)イングランド

5.(5)ブラジル

6.(7)ポルトガル

7.(6)オランダ

8.(8)ベルギー

9.(10)ドイツ

10.(11)クロアチア

11.(9)イタリア

12.(12)モロッコ

13.(17)メキシコ

14.(14)コロンビア

15.(16)アメリカ

16.(13)ウルグアイ

17.(15)日本

18.(19)セネガル

19.(20)スイス

20.(18)イラン

21.(21)デンマーク

22.(22)オーストリア

23.(23)韓国

24.(26)オーストラリア

25.(24)エクアドル

26.(25)ウクライナ

27.(28)トルコ

28.(30)カナダ

29.(28)スウェーデン

30.(33)パナマ