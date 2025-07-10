最新FIFAランク発表:W杯最終予選初黒星の日本は2ランクダウン17位、ネーションズリーグ王者ポルトガルが7位→6位
国際サッカー連盟(FIFA)は10日、最新のFIFAランキングを発表した。日本代表は前回から2つ順位を落とし、17位となった。
前回発表された4月以降、日本代表は6月に北中米W杯アジア最終予選の残り2試合に臨み、1勝1敗で終えた。最終予選初黒星の結果も踏まえ、最新のFIFAランクが15位から17位にダウン。アジア最上位はキープしている。
また、1位から5位までは変わらず。6位はUEFAネーションズリーグを制し、ひとつ順位を上げたポルトガル代表が入っている。
1.(1)アルゼンチン
2.(2)スペイン
3.(3)フランス
4.(4)イングランド
5.(5)ブラジル
6.(7)ポルトガル
7.(6)オランダ
8.(8)ベルギー
9.(10)ドイツ
10.(11)クロアチア
11.(9)イタリア
12.(12)モロッコ
13.(17)メキシコ
14.(14)コロンビア
15.(16)アメリカ
16.(13)ウルグアイ
17.(15)日本
18.(19)セネガル
19.(20)スイス
20.(18)イラン
21.(21)デンマーク
22.(22)オーストリア
23.(23)韓国
24.(26)オーストラリア
25.(24)エクアドル
26.(25)ウクライナ
27.(28)トルコ
28.(30)カナダ
29.(28)スウェーデン
30.(33)パナマ
前回発表された4月以降、日本代表は6月に北中米W杯アジア最終予選の残り2試合に臨み、1勝1敗で終えた。最終予選初黒星の結果も踏まえ、最新のFIFAランクが15位から17位にダウン。アジア最上位はキープしている。
また、1位から5位までは変わらず。6位はUEFAネーションズリーグを制し、ひとつ順位を上げたポルトガル代表が入っている。
2.(2)スペイン
3.(3)フランス
4.(4)イングランド
5.(5)ブラジル
6.(7)ポルトガル
7.(6)オランダ
8.(8)ベルギー
9.(10)ドイツ
10.(11)クロアチア
11.(9)イタリア
12.(12)モロッコ
13.(17)メキシコ
14.(14)コロンビア
15.(16)アメリカ
16.(13)ウルグアイ
17.(15)日本
18.(19)セネガル
19.(20)スイス
20.(18)イラン
21.(21)デンマーク
22.(22)オーストリア
23.(23)韓国
24.(26)オーストラリア
25.(24)エクアドル
26.(25)ウクライナ
27.(28)トルコ
28.(30)カナダ
29.(28)スウェーデン
30.(33)パナマ