劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』より、SEKAI NO OWARIの主題歌「図鑑」が物語を彩るスペシャルMVが解禁された。本作は、1865年にルイス・キャロルが生み出した名作『不思議の国のアリス』を日本で初の劇場アニメーション化。主人公の大学生・りせを原菜乃華、不思議の国の世界でりせと一緒に旅をするアリスを子役マイカピュが演じる。さらに、山本耕史、八嶋智人、小杉竜一(ブラックマヨネーズ)、山口勝平、森川智之、山本高広、松岡茉優、間宮祥太朗、戸田恵子ら豪華キャストが集結した。監督は篠原俊哉、脚本は柿原優子。

この度、SEKAI NO OWARIが本作のために書き下ろした主題歌「図鑑」を使用したスペシャルMVが解禁。就職活動に悩み、自分らしさを見失いかけていた大学生・りせ(CV:原)に、アリス(CV:マイカピュ)が「大丈夫よきっと、だってここはワンダーランドなんだもの」と元気づけるシーンから幕を開ける。りせは、亡き祖母が残した一通の招待状に導かれ、ハートの女王が出迎える不思議の国=ワンダーランドへ。そこは、“ふつうじゃない”ことがあたりまえの世界。自由奔放なアリスや、次々と出会う不思議の国の住人たちとのへんてこりんな出来事を通して、りせの心は少しずつ変化していく。そして最後は、「図鑑にはいない僕と君は」「根を張る場所を探し求めて」といった歌詞が、アリスとともに前へ進み出すりせの姿と重なり締めくくられている。本作のアニメーション制作を手掛けるのは、繊細な感情表現に定評のあるP.A.WORKS。主題歌にのせて、鮮やかでやさしい色彩で描かれたワンダーランドの世界観に、悩みや葛藤が丁寧に織り込まれた映像に仕上がっている。主題歌発表時、SNSで好評の声が次々と寄せられたSEKAI NO OWARIの新曲「図鑑」。歌詞を担当した Saoriは「『不思議の国でアリスと』の主人公は、なかなか思い通りに行けない日々を送る女の子です。彼女が、困難に立ち向かう姿を、ファンタジックに描くには、どんな言葉が似合うだろう?そう考えているうちに、環境があってなくて、生きているだけで大変な生き物の姿がいくつも浮かんできたので、図鑑というタイトルをつけて歌詞を書きました。どうして自分は上手くできないのだろうと悩みもがく日々が、少しかわいく思える曲になったらいいな、と思っています」とコメント。思うようにいかない日々にもがく誰かの背中をそっと押してくれるような歌詞と共に、物語の魅力をたっぷり詰め込んだMVにも注目だ。劇場アニメ『不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-』は、8月29日より全国公開。