エルフィゴなど世界各国から10代のトップエンターテイナーが集う！IDEAR「ZERO-FES(ゼロフェス)」

開催日 : 2025年7月21日(月・祝)

時間 : 開場15:00 開演15:30-18:00

入場料 : 19歳以下 無料

前売り券(大学生以上) 2,000円

当日券(大学生以上) 2,500円

会場 : ZERO-SITE Takanawa Gateway

(東京都港区高輪22-21-2 3F THE LINKPILLAR1 SOUTH 内)

主催 : IDEAR

内容 : 出演者によるパフォーマンス、来場者と出演者の交流スペース、

挑戦を投稿できるメッセージボード、フォトブース、軽食・ドリンク

IDEARは、世界各国から10代のトップエンターテイナーが集い、共にカルチャーを創り上げる国際フェスティバル「ZERO-FES(ゼロフェス)」を、2025年7月21日(月・祝)にZERO-SITE Takanawa Gatewayにて初開催。

ZERO-FESは、“すごい10代だけを集める”のではなく、“すごくなる10代を生み出す”ことを目指す共創型イベントです。

音楽・ダンス・アート・映像・テクノロジーなど、ジャンルや文化・言語の壁を超え、次世代のエンターテインメントがここから動き出します。

■ IDEARについて

IDEAR(アイディア)は、次世代を担う若者たちの“夢”や“アイデア”を、エンターテインメントとして社会に届けていく共創型コミュニティ/プラットフォームです。

社名には、「I DEAR(親愛なる)」と「Idea(アイデア)」の意味を込め、世代やジャンル、肩書きや国境を超えて、“誰かとつながることで生まれる力”を信じ、活動を展開しています。

■「IDEAR」創業の原点:ひとつの問いから始まった

IDEARの原点は、・天野凱斗(あまの がいと)が10歳(2020年)の時に立ち上げた世界全ての国に同世代の友達を作り、ワンチームにするというプロジェクト「Dear My Future Friends」までさかのぼります。

文化も言葉も異なる世界中の同世代たちと語り合い、つながる中で、「夢や想いをカタチにできる“リアルな場”の必要性」を痛感し、IDEARが誕生しました。

現代社会は、情報と才能に満ちていながらも、象徴的な存在が見えにくく、才能や表現がSNSで分断され、ネットの空気に押されて本音を語れない。

そんな状況に、夢を語ること・自分を表現することへの「見えないブレーキ」がかかっていると感じ、IDEARは、こうした時代に対し、国や文化、肩書きにとらわれず、自由にアイデアを語り合えるリアルな“共創空間”を創出し、「すごい10代」を集めるだけではなく、「すごくなる10代」が生まれる仕掛けを作り、本気の挑戦を“エンターテインメント”として社会に届けていくという姿勢で、次世代の創造を支えます。

■ ZERO-FESとは

ZERO-FESは、10代が主役となり、「見る」イベントではなく「動き出す」フェスティバルを目指します。

出演者も観客も関係なく、挑戦が挑戦を引き出す“共創の連鎖”が生まれる、新しいかたちのエンターテインメントです。

・「すごい10代だけを集める」のではなく、「すごくなる10代を生み出す」

・音楽、ダンス、映像、テクノロジーなどジャンルを越えて交差

・リアルで共鳴し、次の挑戦者が生まれるフェス

・10代発 世界基準のカルチャーが東京から発信される1日

出演者には、ベルギー、セネガル、チリ、ドバイ、ポーランド、スコットランド、日本など、世界中で活躍する10代のパフォーマーたちがラインナップ。

世界のフェスやメディアを沸かせてきた彼らが、「この瞬間だけのために」東京に集まります。

【出演者紹介】

エルフィゴ

DJ ELFIGO (14歳)|ベルギー出身・フランス育ち/イビサ島を拠点で活動中

14歳にしてTomorrowlandに2年連続出演、2025年はJBL Boiler Roomにも登場。

世界が注目する若き天才DJ・ELFIGOが、ついに日本初上陸。

ベルギー出身でイビサを拠点に活動し、Instagramフォロワーは82万人超、総フォロワー数は200万人以上。

動画総再生は1億4,500万回を超える。

ハウスやエレクトロ、ヒップホップを自在に操り、4デッキを駆使したマッシュアップは鮮烈。

次世代の音楽シーンに新たな刺激をもたらす存在。

ミラレイ

MC Millaray (19歳)|チリ出身、マプチェ族のルーツを持つ19歳ラッパー

チリ出身、先住民族マプチェ族の血を引くMC Millarayは、わずか5歳でリリックを書き始め、社会正義、環境問題、人権といったテーマを力強く発信。

2019年からは「マプチェ族の子どもたちの権利保護ネットワーク」の公式スポークスパーソンを務め、Climate Week(ニューヨーク)や「ヴィクトル・ハラ アート&メモリーフェスティバル」など、世界の注目が集まる舞台でも存在感を示す。

そのメッセージとパフォーマンスは国境を越え、2022年には世界的ポップスター、ショーン・メンデスとの共演も実現。

言葉とビートで未来を切り拓く、次世代のコンシャス・ラッパーである。

パパ

Papa (17歳) Mamadou (16歳)|セネガル出身、17歳と16歳のダンサー

DANCE ALIVEセネガル大会で圧倒的な存在感を放ったダンサーたちが、ついに来日。

アフリカの大地を感じさせるセネガル太鼓のビートに呼応し、全身からエネルギーがほとばしるようなダンスパフォーマンスを披露する。

さらに、DJによるサウンドと融合したスペシャルなコラボレーションも実現。

リズムと魂がぶつかり合う、唯一無二のステージをお届けする。

*写真は、Papa

オテック

DJ OTEK (15歳)|ポーランド出身、15歳のDJ/アーティスト

TikTokフォロワー13万人超、圧倒的な存在感とセンスで注目を集めるDJ OTEKは、2024年「Polish Clubsound DJ Championship」準優勝をはじめ、数々のコンテストやメディアでも才能を発揮。

2023年にはポーランド最大級のラジオ局RMF FMの音楽プロジェクト「XD」に抜擢され、若きスーパースターとしての階段を駆け上がっている。

その圧巻のパフォーマンスと確かなテクニックは、プロデューサーのTribbsやC-Boolといったトップアーティストたちからも熱い支持を受けている。

ZERO-FESでは、次世代を担う彼のエネルギーが、フロアを熱狂の渦へと導く。

ミシェル

DJ MICHELLE (13歳)|アゼルバイジャン出身、ドバイをベースに活躍する13歳のDJ

ドバイ在住のDJ Michelleは、わずか5歳でキャリアをスタート。

その天賦の才能と類まれなスキルで、DMC World ChampionshipsやGoldie Awardsでは史上最年少ファイナリストに輝く。

2023年には初の著書を出版し、2024年には世界最大級の音楽フェス・Tomorrowlandにおいて史上最年少DJとして出演。

世界の音楽シーンに鮮烈な印象を残した。

ポップス、EDM、ヒップホップなど多彩なジャンルを自在に操り、鋭いターンテーブルテクニックと圧倒的なエネルギーで観客を魅了する、唯一無二の存在である。

セザーリ・マチェ

Cezary Machej (18歳)|ポーランド出身、18歳のDJ/プロデューサー/ドラマー

エレクトロニック・ミュージックとライブ・ドラムを融合させた唯一無二のパフォーマンススタイルで注目を集める若き才能。

アコースティックと電子ドラムの両方を駆使し、その場でビートを構築していく圧巻のライブは、観客を一瞬で引き込む。

2025年にはTomorrowland Winterで世界の“次世代注目DJトップ3”に選出。

ビートに合わせて叩き込まれるドラムが、フロアに圧倒的な熱量と一体感を生み出す。

ユウキ・ヤマモト

YUKI YAMAMOTO (15歳)|世界3位のドローンレーサー

10歳でドローンに出会い競技を開始。

2024年の世界大会でTEAM JAPANとして3位入賞、全国大会でも優勝。

現在は国内外で活動しながら、空撮による映像表現にも挑戦。

唯一無二の視点で世界を切り取る注目の若手。

ゲン・イタミ

GEN ITAMI (15歳)|世界7位のドローンレーサー

10歳でドローンをはじめ、最近は国内だけでなく、海外レースにも参戦予定。

日本選手権4位、タイニードローン日本2位の実績を持つ。

リキ・ファーガソン

RIKI FERGUSON (17歳)|日本とスコットランドにルーツを持つ17歳の音楽プロデューサー/DJ

エレクトロやラップビートを独自にミックスし、Spotifyやイベントで楽曲を発表。

世界中を旅しながら“音でつながる”ことを目指し、活動を広げる次世代アーティスト。

ガイト・アマノ

天野 凱斗(14歳)| IDEAR創業者 兼 ZERO-FESプロデューサー

東京都内の中学校に通う14歳。

幼い頃から親の仕事で世界各国を巡り、異なる文化や価値観に触れながら育つ。

10歳のとき、「世界中の同世代と友達になりたい」という想いから、独自プロジェクト『Dear My Future Friends』を立ち上げ、大使館を訪問したり、各地でスピーチを行いながら、世界20カ国・25人の同世代と直接つながることに成功。

実際に言葉を交わし、夢や価値観を語り合う中で、「世界中の若者がアイデアを出し合い、夢を本気で実現できる場が必要だ」と強く感じ、10歳で、若者がジャンルや肩書きを超えて出会い、アイデアを語り合い、夢を共創で実現する場――共創型エンターテインメントプラットフォーム『IDEAR(アイディア)』を創業。

