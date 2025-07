Wチャンスでガレージも当たる！ハスクバーナ・ゼノ「ロボット芝刈機キャンペーン」

ハスクバーナ・ゼノアは、GARDENAロボット芝刈り機SILENO minimo (250m2/500m2)および SILENO life(750m2)の購入者全員に替刃キットが当たるキャンペーンを展開中です。

ハスクバーナ・ゼノ「ロボット芝刈機キャンペーン」

<期間>

6月1日(日)〜8月31日(日)まで開催中

<キャンペーン内容>

(1) 応募者全員に替刃セット(品番 4087-20)が当たるチャンス!

(2) 上記(1)の応募者の中から毎月1名様に抽選でガレージハウスが当たるチャンス!

・購入証明書をご提示のうえ、メーカー窓口のメールアドレス

( gardena-jp@husqvarnagroup.com )まで「ロボット芝刈り機キャンペーン」

と明記してご応募ください。

・キャンペーンは下記の3品番のいずれか1台以上購入されたお客様が対象です。

<対象商品名/品番>

GARDENA SILENO minimo 250(15201-57),GARDENA SILENO minimo 500(15202-57),

GARDENA SILENO life 750(15101-57)

※ 数量限定のため、在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。

■ガーデニングブランドGARDENAのロボット芝刈り機

ロボット芝刈り機の開発に20年以上の実績があるGARDENA。

Bluetooth接続型ロボット芝刈り機SILENO minimoおよびlifeは、10m以内の近距離の範囲でスマートフォンに接続しアプリで操作できるので便利です。

自走式で正確に芝生の手入れをしてくれるロボット芝刈り機によって、庭管理の負担を軽減します。

静音で機敏、雨天でも使用できます。

ロボット芝刈機をこまめに稼働させることで、細かく刈り取り土壌に残る芝が天然の肥料になります。

完璧に手入れされた芝生を実現するためにロボット芝刈り機は休みなく働きます。

【簡単な設置、優れた静音性】

SILENO minimoおよびlifeの充電ステーションは庭の最適な場所に、芝刈りをするエリアに境界線ワイヤーとガイドワイヤーを設置してください。

業者への依頼は不要、お客様自身で簡単に設置いただけます。

また、静音性が高く、騒音レベルは57(dB)A。

稼働中の音はほとんど目立ちません。

【GARDENA Bluetooth アプリによる操作】

製品の操作に、GARDENA Bluetooth アプリを使用します。

アプリはスマートフォンの iOS と Android 対応。

シンプルなメニューガイダンスとセットアップアシスタントが表示され、簡単にアプリのインストールと製品の登録ができます。

基本設定のみ本体にて適用し、アプリの使用にBluetooth接続が可能なスマートフォンまたはタブレットのみ必要です。

基本設定を完了した後は、アプリをタップして芝刈り機のスケジュールを作成し調整できます。

これにはインターネット接続は必要ありません。

利便性とアプリベースの操作のメリットを活かして庭管理したい方に最適です。

【販売モデルと仕様】

GARDENAロボット芝刈り機 SILENO minimo 250m2 (品番15201-57)

GARDENAロボット芝刈り機 SILENO minimo 500m2(品番15202-57)

GARDENAロボット芝刈り機 SILENO life 750m2(品番15101-57)

作業範囲 :SILENO minimo は250m2または500m2までの芝生に推奨。

SILENO lifeは750m2まで推奨。

リチウムイオン電池:18V/2.1Ah

刈高 :minimo刈高:20mm (min) 45mm (max)

life刈高 :20mm (min) 50mm (max)

刈幅 :minimo 16cm、life 22cm

製品保証 :3年

■GARDENA Bluetooth アプリダウンロードURL

<iPhone対応>

https://apps.apple.com/jp/app/gardena-bluetooth-app/id1532203338

<Android対応>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gardena.apps.gardenabluetoothapp

※アプリ検索ボックスに「gardena bluetooth app」と検索すると表示されます。

※日本語とその他28言語対応

※Bluetooth(R)は短距離でのデバイスのワイヤレス ネットワークの業界標準であり、

Bluetooth(R)ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc.

が所有権を有します。

iOSおよびAndroidその他の商標および登録商標は、

それぞれの所有者の商標および登録商標です。

■GARDENA(ガルデナ)について

1961年にドイツ・ウルムで創業したガルデナは、世界100カ国以上で愛されるガーデニングブランドです。

散水、芝生・樹木の手入れ、土耕栽培など、機能性とデザイン性に優れた製品を幅広く展開し、園芸をもっと楽しく、快適にするお手伝いをしています。

■ロボット芝刈機Wチャンスキャンペーンの特典

販売特典として、3モデルのうちどれでも1台購入の方全員に替刃キットを1個プレゼントします。

さらにWチャンスとして、替刃キットを応募いただいた方の中から毎月1名様に抽選でminimoまたはlifeのガレージをプレゼントするWチャンス付きのキャンペーン!この機会に是非ご応募ください。

ガルデナロボット芝刈り機 minimo

