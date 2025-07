超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』が9月10日に発売する3rdアルバム『カリスマガンボ』を引っ提げたライブツアー<カリスマガンボツアー>の開催が決定した。 本ツアーは、11月8日(土)・9日(日)兵庫県・神戸ワールド記念ホール、11月29日(土)・30日(日)千葉県・幕張メッセ イベントホールにて開催され、『カリスマ』史上最大キャパシティのツアーとなる。 ステージには、七人のカリスマ声優(小野友樹/山中真尋/福原かつみ/細田健太/日向朔公/大河元気/橋詰知久)が出演し、カリスマダンサーとともにパフォーマンスを披露。さらにこれまで多くの楽曲をカリスマに提供してきた月蝕會議による生演奏のもと、アルバム『カリスマガンボ』に収録される楽曲を多数パフォーマンス予定。 そして今回、『カリスマガンボ』の初回生産分には、ツアーのチケット最速先行抽選申し込みに必要なシリアルコードが封入されることが決定。チケットスケジュールの詳細は後日発表されるが、このシリアルコードが最初の申し込みチャンスとなる。 また、ツアー開催にあわせてライブグッズのラインナップも公開。ライブには欠かせないペンライトやTシャツ、タオルをはじめ、ファン垂涎のアイテムを含む全10種のグッズが揃い、オフィシャルグッズストア「カリスマガレージ」にて7月11日(金)19時より事前受注販売を開始する。 さらに現在、『カリスマガンボ』を期間内に予約した人に特典として「カリスマガンボ まな板シート」付与する早期予約キャンペーンが7月27日(日)23時59分まで実施中。 <カリスマガンボツアー>・出演七人のカリスマ声優(小野友樹/山中真尋/福原かつみ/細田健太/日向朔公/大河元気/橋詰知久)、カリスマダンサー、月蝕會議 ・開催日時、会場神戸ワールド記念ホール(兵庫県)2025年11月8日(土)17:00開場 / 18:00開演 2025年11月9日(日)15:00開場 / 16:00開演 幕張メッセ イベントホール(千葉県)2025年11月29日(土)17:00開場 / 18:00開演 2025年11月30日(日)15:00開場 / 16:00開演 ・チケット指定席 ¥11,500 (税込)※チケット販売スケジュールの詳細は後日発表予定ですが、『カリスマガンボ』に封入される先行抽選申込が最も早く申し込みいただける機会となります。 ・主催・企画・制作キングレコード株式会社 / EVIL LINE RECORDS ・お問い合わせ大阪公演:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(11:00〜18:00※日祝除く) https://kyodo-osaka.co.jp/ 東京公演:HOT STUFF PROMOTION TEL : 050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) www.red-hot.ne.jp 『カリスマガンボツアー』グッズ 事前受注期間:2025年7月11日(金)19:00〜7月27日(日)23:59まで事前受注はこちら:https://kingeshop.jp/charisma-garage/ガンボツアーペンライトガンボツアーTシャツガンボツアージャガードタオルアクリルスタンド WEAR2ver.(全7種)トレーディング缶バッジ WEAR2ver.(全14種)トレーディングチェキ風カード vol.8(全14種)ブロマイド7枚セット WEAR2ver.シャカシャカキーホルダー(全7種)ぷくぷくシール カリスマガンボver.ぬいぐるみポーチ(全7種) 3rdアルバム『カリスマガンボ』 発売日:2025年9月10日(水)品番:KICA-3315形態:CD定価:¥3,850(税抜価格¥3,500)CD購入:https://crsm.lnk.to/3rdALPR ・収録楽曲(順不同)カリスマピザパーティー/七人のカリスマカリスマさびら/七人のカリスマねんねむりんりん/本橋依央利&湊 大瀬ほわシャパ☆カリスマス/猿川 慧&天堂天彦カリスマハウスの事件簿〜消えた秩序の笛〜/伊藤ふみや&草薙理解&テラカリスマ伝説/七人のカリスマとってもかりちゅま/しちにんのかりちゅまカリスマ温泉郷 /七人のカリスマFUJIYAMA CHARISMA/七人のカリスマ他新曲1曲予定※初回生産分のみ『カリスマガンボツアー』チケット先行抽選申し込みシリアルコード封入 ・法人別購入&早期予約特典カリスマガレージ:カリスマガンボ まな板シート(先行予約特典)&トレーディングアクリルキーホルダー カリスマガンボ […]

The post 『カリスマ』、史上最大キャパの<カリスマガンボツアー>開催決定 first appeared on BARKS.