台湾のグラミー賞と呼ばれる「金曲賞」を受賞したロックバンドFire EX.(滅火器)が、2025年に結成25周年を迎える。この節目の年を祝し、彼らの歩みを詰め込んだ記念盤『Fire EX. 25th Anniversary《Quarter Century》Best Album』が日本限定でリリースされることが決定した。 これまで日本へは<FUJI ROCK FESTIVAL>や<SATANIC CARNIVAL>への出演、また自身の来日公演などでも度々訪れている彼ら。リリースされるベストアルバムではメンバーが収録曲を厳選し、デビュー以来、音楽と共に社会を見つめ、時代に寄り添いながらメッセージを発信してきたFire EX.ならではの、力強くも温かな楽曲の数々が収録される。 アルバムジャケットは、日本の気鋭アーティストKISHI KOUJIが担当。25年間にわたるFire EX.の様々なメッセージを詰め込んだボトルが、日本にたどり着いたというビジュアルに仕上がっている。 さらにベストアルバムのリリースを祝し、25周年記念となる日本ワンマンツアー<Quarter Century>を東京と大阪にて開催も決定。25年間の歩みを祝う特別なステージで、Fire EX.が改めて彼らの音楽とメッセージを日本のファンに届ける。チケットの一般発売は7月11日(金)の10:00から受付スタート。 『Fire EX. 25th Anniversary《Quarter Century》Best Album』 2025年9月10日発売品番:ZTTH-0104 収録曲:01​. Let’s Go02​. Pass Away03​. 人生 Life04​. 十九 1905​. 惡夢9125 Nightmare 912506​. 日子 Days07​. 舊照片 Old Picture08​. 站在這裡 Standing Here09​. 晚安台灣 Good Night! Formosa!10​. 海上的人 A Man On The Sea11​. […]

The post Fire EX.、結成25周年記念アルバムを日本限定でリリース。来日ワンマンツアーも決定 first appeared on BARKS.