ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】岐阜県中津川市に記録的短時間大雨情報 10日午後6時40分ま… 【速報】岐阜県中津川市に記録的短時間大雨情報 10日午後6時40分までの1時間に約120mm 【速報】岐阜県中津川市に記録的短時間大雨情報 10日午後6時40分までの1時間に約120mm 2025年7月10日 18時53分 メ〜テレニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ 7月10日午後6時51分、岐阜県中津川市に記録的短時間大雨情報が発表されました。 午後6時40分までの1時間に、中津川市川上付近で約120ミリ、中津川市坂下付近で約100ミリの雨量となっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 熱中症の疑い 10日の東海3県で59人搬送 愛知・安城市で登校中の小学生が吐き気・脱力感など訴える 絵画力で犯人を逮捕！ 愛知県警本部で捜査用似顔絵の講習会 不同意わいせつ事件の逮捕にもつながる 親子で「白トラ」行為か 運送業の許可を受けずに大型ダンプカーで砂利を運んだ疑いで男2人逮捕 関連情報（BiZ PAGE＋） リペア工事, マンション, 葬儀, 生花, 住宅, 葬祭, 射出成形機, 工場, 神奈川, 在宅医療