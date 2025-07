◆「恋愛禁止」日比野亮役・石川愛大って?

【モデルプレス=2025/07/10】“いま”見逃せない人物を、モデルプレス編集部がピックアップして紹介していく【注目の人物】シリーズ。今回は、読売テレビ・日本テレビ系ドラマ「恋愛禁止」(毎週木曜よる11時59分〜)で日比野亮を演じている俳優・石川愛大(いしかわ・まなひろ/19)にフィーチャーする。石川は、2024年に雑誌「MEN’S NON-NO」のオーディションで準グランプリを獲得し、その後専属モデルとして活動。その傍ら、ドラマや映画にも出演するなど幅広い活動を見せている。今作では、初めてメインレギュラーキャストに抜擢された。

◆石川愛大「恋愛禁止」への熱い想い「絶対に出演したい!」

◆石川愛大、伊原六花の印象語る

◆石川愛大をもっと知る一問一答

◆石川愛大(いしかわ・まなひろ)プロフィール

本作は、原作者の長江俊和氏による人気シリーズの中の一作を原作とした恋愛ホラーサスペンス。女優の伊原六花演じる主人公・瑞帆(伊原六花)が衝動的に元恋人・隆(小久保寿人)を殺してしまうも、翌朝になると彼女の犯罪は跡形もなく消えていた。消えた遺体の謎、その目的を追うストーリーとなっている。石川は、瑞帆と樋口麻土香(小西桜子)の後輩・日比野亮役として、ノリのいい愛嬌あるキャラクターを演じる。― メインキャストとしてのドラマ出演は今作が初めてとなりますが、出演が決定した際のお気持ちをお聞かせください。石川:最初にこのドラマに出られるチャンスをいただいたときから「絶対に出演したい!」という気持ちでいました。監督やスタッフの方との面談を経て出演が決まったときは、純粋に嬉しい気持ちが大きかったです。普段の自分は、仕事では特にそこまで感情が表に出るタイプではないんですけど、決まったと聞いたときは珍しくテンションが上がったというか、思わず感情を出してしまいました(笑)。― 日比野亮の役作りで難しかった点や役作りで工夫した点はありますか?石川:役作りの中で一番大変だったのは、テンションを上げることですね。日比野は根っからの陽キャラで、常にテンションが高く、失敗したとしてもテンションが高い状態を維持していて、他のキャストの皆さん含めて、全体的にシリアスな雰囲気が多いドラマではあるのですが、そんな中で、日比野は明るくいなければならないので、そこが大変でした。工夫したことは、普段からテンションを高くして生活したり、撮影中だけでなく、現場では常にハイテンションを保つように心がけていました。監督や撮影スタッフの方にも、積極的に話しかけにいったり、「自分が現場を明るくするんだ」という意識でいました。― 伊原六花さんをはじめとする共演者のみなさまとの現場での印象的なエピソードを教えてください。石川:伊原さんは、ダンスで有名になられたときから、僕も真似をして友達と踊っていたりもしていて、まさか共演させていただけると思っていなかったので、本当にびっくりしました。「明るく、パワフルな方なのかな?」と思っていたんですけど、実際に現場でお会いしてみると、役に入っているときは真剣な様子でしたが、現場ではずっと笑顔を絶やさず、毎日撮影があって大変だと思うんですけど、それを見せないようにしていらっしゃって、本当にすごいなと思いました。― メンズノンノ専属モデルとしての活動に加え、俳優としてさまざまな役柄に演じられていますが、専属モデルになってからここまでの日々を振り返ってみていかがですか?石川:専属モデルになって、ファッションにも気を遣うようになって、服のブランドも勉強しましたし、メンズノンノでは美容企画によく呼んでいただいて、スキンケアだとかコスメだとか、そういうことも勉強していて、生活がガラっと変わったなと思っています。撮影も最近増えてきて、撮影の中で、ポージングだとか表情がようやく身について来たかなと思います。そんな日々をすごく楽しめています。メンズノンノは、編集部の方々やモデルの皆さんもみんな距離が近くて仲が良くて、雰囲気もとても良いんですけど、毎回毎回仕事だけじゃなくて、プライベートなことも話したりとか、仕事というよりは、1つの部活や家族感があって、すごく楽しいです。― メンズノンノの先輩モデルの皆さんも多彩な活躍をされていますが、言われて印象的だった言葉やアドバイス、一緒にお仕事をする中で刺激を受けたエピソードを教えてください。石川:昨年の「Girls Awards」さんのステージで初めてのお披露目だったのですが、ステージ裏で、メンズノンノモデルの皆さんが一同に介していて、ランウェイの歩き方や姿勢を教えていただいたんです。目線やポージングまでアドバイスをいただいて、プロのモデルはこんな感じなんだと実感していますね。樋之津琳太郎さんと、小方蒼介さんとは一緒に撮影させていただく機会があって、芸能の仕事についてのアドバイスをいただいたり、気軽に相談させていただいています。Q1.デビューのきっかけは?本格的なデビューのきっかけは、メンズノンノモデルオーディションで準グランプリをいただいたことです。Q2.好きな食べ物/嫌いな食べ物好きな食べ物は、天ぷらで、嫌いな食べ物は特にありません。Q3.(恋愛対象の)好きなタイプ面白い方が好きです。Q4.好きな言葉(座右の銘)「笑う門には福来る」。今を楽しんでよく笑い、小さなことに幸せを感じられるようにしたいです!Q5.これだけは他の人に負けない!運の良さです。Q6.自分にキャッチコピーをつけるとしたら?その理由は?幸運の持ち主です。理由は、高知県の中でも田舎の方に住んでいて、当時は「芸能人になりたい」と言っても馬鹿にされていたこともあったんですけど、様々な運が重なって今があるからです。Q7.スタイルキープ(もしくは体作り or 健康維持)のためにやっていること食事の中で、たんぱく質を意識して取っていたり、筋トレも自宅で自重トレーニングをして、プロテインも飲んで、健康的な生活を心がけています。Q8.最近ハマっていることは?外に出ることです。SNSに投稿できる写真も撮れたらと思ってお花畑を見に行ったり、景色が良いところに行ったりすることに最近ハマっています。Q9.最近した初体験初めて、メインキャストでドラマ「恋愛禁止」に出演させていただきます!Q10.今、一番会いたい人(もしくは憧れ or 尊敬している人)坂口健太郎さんです。Q11.今、最も情熱を注いでいること芸能活動全般、情熱を注いでいます!Q12.今、悩んでいること特にありません。Q13.悲しみを乗り越えた方法とあるオーディションを受けて、選考で落ちてしまったときは、悲しかったですけど、芸能活動は幅広いジャンルがあるので、「何か自分に合うジャンルや仕事が絶対にある」と信じて、前向きに気持ちの切り替えをして乗り越えました。Q14.今の夢(もしくは今後の目標 or 今後チャレンジしたいこと)韓国進出していくことです。まずは日本で活躍できるように頑張りたいですが、最終的な目標として、日本だけじゃなくて、韓国の芸能界でもお仕事をいただけるようにすることが夢です。Q15.夢を叶える秘訣夢を言葉に出して発信していくことですね。僕の場合は、「芸能人になる」とか、今回メンズノンノのオーディションを受けたときも、周りの友達やスタッフさんにも「絶対に受かる」と言い続けてきたので、発信できることも、本気度の表れだと思いますし、言っていくことで決意が固まっていくので、言葉にすることが大事だなと思っています。2005年9月25日生まれ、高知県出身。2024年、「メンズノンノモデルオーディション」で準グランプリを獲得し、同誌専属モデルに。モデルのほか、ドラマ「南くんが恋人!?」(2024)、「キャスター」(2025)、映画「パリピ孔明 The Movie 映画」(2025)に出演するなど、俳優としても活動中。(modelpress編集部)ヘアメイク/ 石川ユウキ(Three Peace)スタイリスト/岡村春輝(FJYM inc.)【Not Sponsored 記事】