あす11日より上演されるヒプノシスマイク舞台作品(以下、ヒプステ)シリーズの新作公演『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Mix Tape1 Revenge》の公演の模様を収めたBlu-rayが、12月17日に発売されることが発表された。本Blu-rayには、公演セットリストを余すことなく収録するほか、カーテンコールやスペシャルドキュメンタリー映像が収録される予定となっている。

あわせて、HYPNOSISMIC Rule the Stage Official Storeでの期間限定早期予約特典も発表された。公演期間中限定の第1弾早期予約特典として、ミニブロマイド10枚セットが、第2弾早期予約特典として、ステージショットブロマイド全員セットが特典となる。加えて、店舗別購入特典の内容も公開された。ELRstoreの特典ではソロビジュアルを使用した、ブロマイド3枚セット MAD TRIGGER CREW Ver.、ブロマイド4枚セット North Bastard +正親町 直里 Ver.のいずれかを選択することができ、ネルケオンラインショップの特典ではソロビジュアルを使用した、ブロマイド3枚セット Fling Posse Ver.、ブロマイド4枚セット Mix Tape1 Revenge Ver. (各キャラクターソロビジュアル&キービジュアル)のいずれかを選択することができる。絵柄は後日発表となる。さらに、本舞台の主題歌「3 on Fleek!!! (Revenge Ver.)」があす11日午前0時より各種音楽配信サービスにて配信リリースされることも決定した。『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Mix Tape1 Revenge》では、2022年7月に上演を予定していたスピンオフストーリー『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage《Mix Tape1》が、2025年ver.としてあす11日〜27日に東京・品川プリンスホテル ステラボールにて新たに上演される。本舞台にはヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”、シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”のほか、舞台オリジナルディビジョンであるアカバネ・ディビジョン“North Bastard”、舞台オリジナルキャラクターの正親町 直里(おおぎまち すぐり)、ディビジョン・ダンス・バトル“D.D.B”が登場する。