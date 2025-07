エースコックは、大阪府民のソウルフード“たこ焼き”味のカップ焼そば「大阪たこ焼き味 焼そば」を2025年8月4日に発売します。実売価格は256円(税抜)。

「大阪たこ焼き味 焼そば」

記事のポイント 大阪のソウルフード“たこ焼き”が焼きそばに!大阪に本社を構えるエースコックが、大阪らしさにこだわって開発した新発想のカップ焼きそばが爆誕しました。新開発の「たこ焼き風具材」をはじめ、ソースやかやくにもこだわりが感じられます。たこ焼き好きも焼きそば好きも楽しめる、一杯で二度おいしいカップめんです。

本品は、エースコックが本社を構える大阪をテーマに、関西メーカーならではの”大阪らしさ”にこだわったカップめん。食べごたえのあるめんと新開発のたこ焼き風具材に、たこ焼き風ソースと後掛けのふりかけで仕上げる、他では味わえない食べごたえ抜群の一杯です。

滑らかさのある丸刃のめんを採用。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえ抜群のめんに仕上げられています。(湯戻し時間:4分)

ソースは、たこ焼きソースをベースにかつおを利かせ、練り胡麻でコクを加えた焼そばソースです。別添のふりかけを加えることで、鰹節の風味が立ち最後まで飽きのこない味わいです。

かやくは、ふんわりとした食感のたこ風味卵加工品、風味の良いあおさ、紅しょうがを加えています。

パッケージでは、商品名やたこ焼き風具材を目立たせてシズル感を訴求。大阪城や大阪のおばちゃんに扮したキャラを配した大阪感あふれるデザインです。

エースコック カップ焼そば「大阪たこ焼き味 焼そば」 発売日:2025年8月4日発売 実売価格:256円(税抜)

The post 大阪のソウルフードがカップめんに! エースコック「大阪たこ焼き味 焼そば」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.